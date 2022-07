FC Schalke holt Remis im Test gegen Bundesliga-Konkurrenz

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Der FC Schalke 04 testete am Sonntag gegen den FC Augsburg

Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 hat zum Abschluss seines Trainingslagers im österreichischen Mittersill einen weiteren Test absolviert. Im Bundesliga-internen Duell mit dem FC Augsburg holten die Gelsenkirchener vor rund 1.500 Zuschauern ein 1:1-Unentschieden.

Die Partie Sonntagnachmittag war der vorletzte Test vor dem Ligastart am 7. August beim 1. FC Köln. Am kommenden Freitag steht noch ein weiteres Vorbereitungsspiel beim niederländischen Erstligisten FC Twente an.

Abpfiff! Das Testspiel gegen den FCA endet mit einem 1:1-Remis ⏹



Sauber, Männer!



⏰ 90' | #S04 | #S04FCA 1:1 pic.twitter.com/BUHPHaEdoM — FC Schalke 04 (@s04) 17. Juli 2022

Im Spiel gegen die Fuggerstädter legte der FC Schalke mit seiner Doppelspitze bestehend aus Simon Terodde und Sommer-Neuzugang Sebastian Polter (gekommen vom VfL Bochum) los.

Auch Innenverteidiger Ozan Kabak, der eigentlich aufgrund seines hohen Gehalts auf einer internen Streichliste der Königsblauen stehen soll, stand in der Startelf von Cheftrainer Frank Kramer.

Trotz der durchaus namhaften Anfangsformation der Gelsenkirchener tat sich das Team im ersten Durchgang in der Offensive ziemlich schwer. Gute Torgelegenheiten waren auf beiden Seiten Mangelware.

Harit leitet Ausgleich des FC Schalke ein

Der FC Augsburg, der unter anderem mit dem Ex-Schalker Daniel Caligiuri auflief, ging dann nach einer torlosen ersten Halbzeit kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Felix Udoukhai traf mit einem kraftvollen Schuss nach einer Ecke für seine Farben in die Maschen.

24 Spielminuten später war Sebastian Polter der Ausgleich für die Knappen vorbehalten. Der Stürmer vollendete einen ansehnlichen Angriff über die rechte Seite, der von Amine Harit initiiert und Henning Matriciani weitergeleitet wurde. Auch Mittelfeldspieler Harit soll den FC Schalke 04 eigentlich noch in diesem Sommer verlassen, absolvierte das Trainingslager in Mittersill aber in voller Intensität mit.

Nach 90 Minuten stand ein insgesamt leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden zu Buche, aus dem die Cheftrainer Frank Kramer (FC Schalke) und Enrico Maaßen (FC Augsburg) weitere Erkenntnisse mitnahmen.

In der Bundesliga treffen sich die beiden Klubs übrigens am 8. Spieltag am ersten Oktober-Wochenende wieder.