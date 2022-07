Missverständnis beendet: Leipzig gibt Brobbey wieder ab

imago

Brian Brobbey war in der vergangenen Saison bereits an Ajax verliehen

Stürmer-Talent Brian Brobbey verlässt DFB-Pokalsieger RB Leipzig und wechselt zum niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam.

Der 20-Jährige war bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison an Ajax ausgeliehen, bei seinem Heimatverein unterschreibt Brobbey einen Vertrag bis 2027.

Die Sachsen erhalten eine Ablöse von 16,35 Millionen Euro plus 3 Millionen an möglichen Bonuszahlungen.

Brobbey war im Sommer 2021 ablösefrei von Ajax in die Bundesliga gewechselt. Seinem Status als Ausnahmetalent wurde er in Leipzig jedoch kaum gerecht. Für RB bestritt er lediglich 13 Pflichtspiele, in denen er drei Vorlagen beisteuerte.