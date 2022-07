BVB scheitert mit Offerte für Portugal-Juwel

lvaro Isidoro via www.imago-images.de

Wechselt wohl nicht zum BVB: Braga-Talent Roger Fernandes

Ousmane Dembélé und Erling Haaland sind die besten Beispiele: Borussia Dortmund machte in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen mit den Transfers von talentierten Youngstern, die nach ihren Leistungen im BVB-Dress für Millionensummen weiterverkauft wurden. Im Wettbieten um den nächsten Top-Teenager gehen die Schwarz-Gelben aber wohl leer aus.

Roger Fernandes schrieb in der vergangenen Spielzeit der portugiesischen Liga Geschichte. Mit 15 Jahren und 264 Tagen debütierte er in Portugals höchster Spielklasse, nur drei Spieler waren jemals jünger. Schon bei seinem zweiten Einsatz für den SC Braga erzielte Roger seine ersten beiden Treffer und sicherte sich spätestens damit einen Platz in den Notizbüchern aller Scouts.

Der Vertrag des linken Außenbahnspielers läuft noch bis 2024. Schon ein Jahr zuvor kann beim in Guinea-Bissau geborenen Portugiesen eine Ausstiegsklausel aktiviert werden, die bei 40 Millionen Euro liegen soll.

Doch so lange wollen die europäischen Spitzenklubs nicht warten. Wie die portugiesische Sportzeitung "A Bola" berichtet, haben sowohl der BVB als auch Ajax Amsterdam eine erste Offerte abgegeben.

Die Schwarz-Gelben boten demnach zehn Millionen Euro, Ajax sogar zwölf. Beide Angebote lehnte Braga ab, die Summen seien schlichtweg zu gering. Die besten Chancen auf eine Verpflichtung des 16-Jährigen habe derzeit Atlético Madrid, heißt es.

Beste Karten für Atlético - Newcastle noch im Rennen

Die Colchoneros wollen die hohe Ablöse umgehen, indem sie im Tausch für Roger zwei Spieler nach Braga transferieren. Um welche madrilenischen Akteure es sich dabei handelt, verriet die Zeitung nicht.

Außerdem besitzt auch der neu-reiche Premier-League-Klub Newcastle United noch heiße Aktien im Transfer-Poker. Die Magpies bevorzugen offenbar einen Transfer mit anschließender Leihe nach Braga. So könnte sich Roger in seinem bekannten Umfeld weiter entwickeln.

Derzeit warten die Braga-Verantwortlichen noch auf ein finales Angebot aus Newcastle.