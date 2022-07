Hamann: Lewandowski hat Bayern "den größten Gefallen getan"

IMAGO/George Walker/Icon Sportswire

Robert Lewandowski wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona

Die Art des Abgangs von Robert Lewandowski vom FC Bayern hat in den letzten Wochen hohe Wellen geschlagen. Nicht wenige werfen dem Weltfußballer schlechten Stil vor. Das sieht auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann in seiner "Sky"-Kolumne so. Gleichzeitig denkt er, dass der Pole den Münchnern einen Gefallen getan hat.

Dass Robert Lewandowski beim FC Bayern eine große Lücke hinterlässt, ist offensichtlich. "Er hat im Schnitt 30 bis 50 Tore in allen Wettbewerben geschossen. Das sind Zahlen, die schwer zu erreichen sind", weiß auch Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, dass dem FC Bayern ohne den Weltfußballer etwas fehlen wird.

Diese Last müsse man nun "auf mehrere Schultern verteilen", präsentierte der "Sky"-Experte direkt einen Lösungsansatz.

Letztlich, so glaubt Hamann, ist der FC Bayern nach den Geschehnissen der letzten Wochen aber "froh, dass er weg ist". Lewandowski habe schließlich nur noch ein Jahr Vertrag gehabt und darüber hinaus "einige Aussagen getroffen, die grenzwertig waren", urteilte der ehemalige Nationalspieler.

Der FC Bayern habe sich hingegen "gut und sehr professionell verhalten", ergänzte der "Sky"-Experte, der am Ende auf allen Seiten Gewinner sieht - vor allem auf Klubseite: "Lewandowski hat ihnen den größten Gefallen getan mit seinen Aussagen. Ohne seine Aussagen hätten sie wohl nie den Preis generieren können, den sie bekommen haben."

Hamann: Lewandowski hat dem FC Bayern einen Gefallen getan

Hamann, der den Abschied Lewandowskis als "unschön" bezeichnete, bekräftigte daher, dass sich der Rekordmeister insgeheim sogar bei seinem Ex-Spieler bedanken müsste. "Man muss sagen: Lewandowski hat dem FC Bayern wirklich einen großen Gefallen getan."

So groß die Lücke ist, die der Pole auf dem Rasen hinterlassen wird, so groß ist der finanzielle Schub, den er den Münchnern verpasst hat. Inklusive Bonuszahlung wird der FC Bayern am Ende rund 50 Millionen Euro für Lewandowski kassieren.