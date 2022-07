Kurios: Leitner wünscht BVB Meister-Schale und Pokal-Aus

IMAGO/MANUEL GEISSER

Moritz Leitner wurde mit dem BVB einst Meister

Am Freitagabend schlagen in Moritz Leitners Brust zwei Herzen, wenn seine Ex-Vereine 1860 München und Borussia Dortmund in der ersten Runde des DFB-Pokals aufeinandertreffen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker). Im Vorfeld der Partie sendete der 29-Jährige eine Warnung an den BVB.

"Es herrscht aktuell eine Riesen-Euphorie bei den Löwen, vor allem durch den Sieg zum Drittliga-Auftakt in Dresden. Sie haben viele neue Spieler, und jagen eindeutige Statements raus", hob der gebürtige Münchner im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" hervor, warum die Borussia auf der Hut sein sollte.

Zudem sei das "Grünwalder Stadion in Giesing ein kleiner Kessel" mit einer besonderen Atmosphäre, ergänzte Leitner, der mit einer Überraschung im Duell zwischen Dritt- und Erstligist offenbar durchaus leben könnte: "Ich bin ein Löwe, habe 13 Jahre da gespielt. Ich würde mich freuen, wenn sie weiterkommen."

Größeren Druck sieht der derzeit vereinslose Mittelfeldmann ohnehin beim BVB. "Die erste Runde zu überstehen, ist für Dortmund Pflicht", verdeutlichte Leitner.

Leitner über Jahre beim BVB: "Eine richtig geile Zeit"

2012 war der damalige Juniorennationalspieler mit der Borussia Meister und Pokalsieger geworden. Eine Zeit, an die sich Leitner gerne erinnert.

"Der Klub ist einzigartig, der Erfolg war unfassbar. Ich war damals noch sehr jung und habe vielleicht gar nicht richtig verstanden, was für Herausragendes wir damals geleistet haben. Wir sind Deutscher Meister und Pokalsieger geworden und standen im Champions-League-Finale. Es war schon eine richtig geile Zeit, vielleicht die schönste in meiner Karriere", verriet er.

Abseits vom Pokal-Duell mit 1860 drückt Leitner seinem ehemaligen Arbeitgeber weiterhin die Daumen. Auch 2022/2023 zählt er den BVB zu den Meisterkandidaten in der Bundesliga.

"Man traut es Dortmund jedes Jahr zu. Die Truppe macht – wie man es hört – wieder richtig Spaß. Ich hoffe, dass sie es endlich mal wieder packen", betonte der Rechtsfuß.