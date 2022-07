Eintracht vor nächstem Transfer: PSG-Juwel im Anflug

JB Autissier via www.imago-images.de

Èric Dina-Ebimbe steht bei Eintracht Frankfurt auf der Wunschliste

Knapp eine Woche vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison bastelt Eintracht Frankfurt weiter mit Hochdruck an seinem Kader. Der nächste Neuzugang könnte schon bald am Main aufschlagen, denn laut französischen Medien bemühen sich die Hessen in diesen Tagen intensiv um ein Talent von Paris Saint-Germain.

Schon vor einigen Wochen wurde die Frankfurter Eintracht mit einer Verpflichtung Éric Dina-Ebimbe von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Damals berichtete die "Bild" vom Interesse der Hessen am 21-jährigen Mittelfeldspieler. Zuletzt wurde es in der Gerüchteküche zwar wieder ruhiger, das Portal "Le10Sport" schreibt nun aber doch von Fortschritten im Poker um das PSG-Juwel.

Seit einem Monat versucht die SGE dem Bericht zufolge schon, Dina-Ebimbe aus Paris loszueisen. Aber erst in den letzten Tagen sollen sich die Gespräche zwischen den Klubs gut entwickelt haben.

Frankfurt dränge nun auf einen Transfer des Youngsters und wolle den Deal gerne schnell unter Dach und Fach bringen, heißt es.

Allerdings sind die Hessen im Rennen um dem Mittelfeldspieler nicht konkurrenzlos. Laut "Le10Sport" bemüht sich auch der englische Erstligist Nottingham Forrest um die Dienste des ehemaligen französischen U-Nationalspielers. Frankfurt soll jedoch die besseren Karten haben.

Knackpunkt im Poker um Dina-Ebimbe dürfte am Ende die Ablösesumme werden. Es heißt, PSG wünsche sich für seinen Youngster eine Summe in Höhe von fünf bis zehn Millionen Euro. Während die Frankfurter zehn Millionen wohl nicht ohne Weiteres stemmen könnten, wäre dieser Betrag für die Konkurrenz aus England mühelos zu zahlen.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Dina Ebimbe wieder zum PSG-Kader, kam insgesamt auf 14 Einsätze bei den Profis. Der Vertrag des 21 Jahre alten Franzosen beim Scheichklub ist nur noch bis 2023 datiert.