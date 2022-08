Medien: SGE will 12-Millionen-Mann wieder loswerden

IMAGO/Jürgen Kessler

Jens Petter Hauge (l.) soll Eintracht Frankfurt wieder verlassen

Insgesamt rund zwölf Millionen Euro investierte Eintracht Frankfurt in die Verpflichtung von Jens Petter Hauge. Beim vormaligen Leihspieler vom italienischen Meister AC Milan griff in diesem Sommer eine Kauf-Pflicht. Nun soll Hauge die Hessen aber bereits wieder verlassen.

37 Pflichtspiele mit drei Toren und zwei Assists stehen bislang für Jens Petter Hauge im Trikot von Eintracht Frankfurt in der Statistik - keine sonderlich beeindruckenden Zahlen.

Dennoch musste der Europa-League-Sieger für den 22 Jahre alten Norweger in diesem Sommer tief in die Tasche greifen: Weil die SGE in der Bundesliga (absolut problemlos) die Klasse hielt, griff eine Kauf-Pflicht in Hauges Leihkontrakt. Bis 2026 steht er nun in der Main-Metropole unter Vertrag.

Satte zehn Millionen Euro flossen als Ablöse an seinen Stammverein AC Milan. Zuvor hatten die Frankfurter angeblich bereits rund zwei Millionen Euro als Leihgebühr für eine Saison nach Mailand überwiesen.

Eintracht Frankfurt strebt offenbar Leihe an

Trotz dieses horrenden Gesamtpaktes ist Hauges Zukunft bei der Eintracht offenbar offen.

Glaubt man "Sport1", hat man in der Vereinsführung den Glauben daran verloren, dass der talentierte Offensivspieler kurzfristig den Durchbruch schaffen kann.

Inzwischen habe der Klub stattdessen das Vorhaben gefasst, Hauge noch vor Ende der laufenden Transferperiode wieder abzugeben, wohl in Form einer Leihe.

Aussagen von Hauges Berater Emefie Aneke Atta von Mitte Juli wären damit obsolet. Dieser hatte gegenüber "Bild" erklärt, eine Leihe sei für seinen Klienten "kein Thema".

Eintracht Frankfurt: Kein Kaderplatz für Jens Petter Hauge

Brisant: Für das erste Pflichtspiel der neuen Saison, die Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Montag (20:46 Uhr) beim 1. FC Magdeburg, steht Hauge nicht im Kader der Frankfurter.

Trainer Oliver Glasner entschied sich stattdessen für Senkrechtstarter Ansgar Knauff und Routinier Timothy Chandler.

"23 Feldspieler waren fit. Wir haben einige Positionen dreifach besetzt und müssen überlegen, wen wir außen vor lassen", erläuterte der österreichische Coach mit Blick auf Hauge, der mit dem aussortierten Goncalo Paciencia eine individuelle Einheit absolvierte, während die Teamkollegen ihr Abschlussspiel im Training bestritten.