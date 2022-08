Rolfes: So ist die Attacke auf BVB und FC Bayern geplant

Bayer Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes hat erklärt, wie die Werkself in der anstehenden Saison den Angriff auf FC Bayern und Borussia Dortmund wagen und in den Titelkampf eingreifen will. Vor allem am BVB möchte Leverkusen gern vorbeiziehen.

Vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gefragt, wie er die Einschätzung einiger Experten bewertet, dass Bayer Leverkusen Meisterchancen hat, weil der FC Bayern nach dem Abgang von Robert Lewandowski und der BVB nach dem Abschied von Erling Haaland offensiv geschwächt sind, sagte der neue Werkself-Boss Simon Rolfes: "Mit 80 Toren haben wir in der Vorsaison einen Vereinsrekord aufgestellt, und wir werden auch in der neuen Spielzeit wieder attraktiv und nach vorne spielen."

Der Fokus des Tabellendritten der letzten Spielzeit liegt also genau dort, wo es den Münchnern und Dortmundern mutmaßlich an Power fehlt. Allerdings sei das nicht alles, Rolfes weiter: "Wir wollen auch sehr gut verteidigen."

Das sei auch nötig, denn: "Als uns im letzten Saisondrittel die halbe Offensive wegen Verletzung fehlte, haben wir sicher nicht immer überragenden Angriffsfußball gespielt. Dank ihrer Willensstärke hat sich die Mannschaft aber dennoch durchgesetzt. Und das hat mir besonders gut gefallen." Der 40-Jährige erwartet "auch in der neuen Saison Phasen, wo diese Mentalität gefragt ist."

Bayer Leverkusen mit Angriff auf Vizemeister BVB

Dass die Vertragsverlängerungen mit Top-Torjäger Patrik Schick und Florian Wirtz als Zeichen an die Topklubs gedeutet wurden, dass die Leverkusener es ernst meinen mit dem Angriff auf den Titel, stört Rolfes nicht.

"Was die Konkurrenz darüber denkt, ist mir eigentlich egal. Mir ist wichtig, dass die Vertragsverlängerungen von Patrik und Flo sowie die Tatsache, dass auch Moussa Diaby bleibt, wichtige Signale an die Mannschaft, das Trainerteam, den Verein und gerade auch an die Fans sind", sagte der Geschäftsführer.

Gleichzeitig gab er die Marschrichtung vor: "Dass wir wieder angreifen und am besten noch besser abschneiden wollen als in der Vorsaison, versteht sich von selbst." 2021/22 landete Bayer (64 Punkte) fünf Zähler hinter Vizemeister Borussia Dortmund (69 Punkte). Das soll sich nun ändern. Wenn nicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar alles verändert.

Rolfes: WM für Bundesliga eine "Katastrophe"

Rolfes vermutet nämlich durch das Turnier in Katar erhebliche Folgen für den Bundesliga-Verlauf. "Welchen Einfluss das im Detail auf die Bundesliga haben wird, weiß ich nicht. Dass es Einfluss nehmen wird, dessen bin ich mir sicher", sagte der ehemalige Profi weiter. Aus sportlicher Sicht sei diese WM "für die Vereine eine Katastrophe", meinte der 40-Jährige.

Der späte WM-Zeitpunkt bedinge "einen sehr viel komprimierteren Spielplan für die Bundesliga", sagte der Nachfolger von Rudi Völler. Gerade die Klubs, "die international spielen und zudem Spieler für die WM abstellen, werden im Laufe der Saison eine extrem hohe Belastung haben". Bayer spielt in diesem Jahr in der Champions League. Aus dem DFB-Pokal sind die Leverkusener am vergangenen Samstag allerdings schon ausgeschieden.

Die WM in dem Wüstenstaat startet am 21. November, das Finale ist am 18. Dezember. Die an diesem Wochenende beginnende Bundesliga-Saison macht eine Spielpause vom 13. November bis zum 21. Januar.

Ein Urteil, "ob der Sport in Katar Veränderungen herbeiführen kann oder ob er letztlich nur missbraucht wird", falle ihm schwer, sagte Rolfes. "Auf jeden Fall aber ist es nach Russland die zweite WM-Vergabe in Folge, die alles andere als glücklich war." Katar steht wegen Menschenrechtsverletzungen und dem Umgang mit den Arbeitern unter anderen auf den Baustellen der WM stark in der Kritik.