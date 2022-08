Calmund feiert "Leckerchen" de Ligt - Mané "ganz wichtig"

IMAGO/Markus Ulmer

Neue Stars beim FC Bayern: De Ligt (l.) und Mané (r.)

Obwohl Kult-Manager Reiner Calmund in den vergangenen Jahren unglaublich abgespeckt hat, besitzt sein Wort immer noch großes Gewicht. Kurz vor dem Bundesliga-Start hat der 73-Jährige nun die Aussichten von FC Bayern, BVB und Co. beurteilt.

Wenn "Calli" erstmal ins Erzählen kommt, dann kommt man als Zuhörer stets voll auf seine Kosten. Den neusten Beweis lieferte der langjährige Funktionär von Bayer Leverkusen im "Beidfüßig Star Talk" von "Wettbasis Sportwetten".

Auf den spektakulären Transfer-Sommer beim FC Bayern angesprochen, holte Calmund weit aus.

"Wenn ein Lewandowski mit dieser Torquote weg ist, dann muss man das erst mal kompensieren", warnte er den Rekordmeister vor der Lücke, die der zum FC Barcelona abgewanderte Goalgetter hinterlassen hat.

De Ligt "ein kleines Leckerchen" für den FC Bayern

Zugleich hätte der FC Bayern aber auch "gute Transfers gemacht", ergänzte Calmund: "Mané ist der Älteste mit dreißig, der natürlich auch noch ein paar Jahre ganz wichtig mitmischen kann. Alles andere ist sehr jung. Auch de Ligt im Zentrum, ein geniales Talent, immer Stammspieler, das war schon ein kleines Leckerchen, das sie sich da geangelt haben."

Der deutsche Branchenprimus habe erneut "den stärksten Kader in der Bundesliga" und dadurch "wieder die Nase leicht vorne", er sei unverändert "das Maß aller Dinge".

In diesem Zusammenhang stimmte Calmund ein Loblied auf die Klubführung an: "Von Kahn und Salihamidzic sowie dem Präsidium bin ich sehr überzeugt. Sie sind super aufgestellt und stehen jetzt beim Transferwert in den Top-5, obwohl es Vereine gibt, die Geld aus allen Kanälen bekommen. Da muss man sagen, das haben die Bayern großartig gelöst."

Calmund schwärmt vom BVB, sieht aber auch Probleme

Auch zum BVB bezog Calmund Stellung. Für die Neuzugänge der Dortmunder hatte er nur positive Worte übrig. So habe die Borussia ihre "Probleme in der Defensive sehr gut gelöst" und sich generell "sehr, sehr gut verstärkt".

Großer Wermutstropfen sei allerdings der monatelange Ausfall des an Hodenkrebs erkrankten Haaland-Nachfolgers Sébastien Haller. Auch die Ausfälle von Niklas Süle und Salih Özcan würden schwer wiegen, warnte Calmund.

"Von den fünf Top-Leuten fehlen schon mal drei", betonte der 73-Jährige vor dem Auftakt gegen Bayer Leverkusen.