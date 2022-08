Gerüchte um England-Rückkehr: Sanés klarer Plan bei Bayern

IMAGO/Markus Ulmer

Leroy Sané traf zuletzt im Supercup für den FC Bayern

In den letzten Tagen schwappten wilde Gerüchte aus England herüber, wonach der FC Arsenal an Starspieler Leroy Sané vom FC Bayern interessiert sei. Wie heiß die Personalie im laufenden Transfersommer tatsächlich noch werden könnte, wurde nun von "Bild"-Fußballchef Christian Falk eingeordnet.

In seinem Podcast "Bayern Insider" stellte der Reporter fest, dass ein tatsächlicher Abgang des deutschen Nationalspielers aus München kein ernsthaft diskutiertes Thema sei.

Vielmehr wolle der 26-Jährige seine immer wieder offenbarten Formschwankungen im Trikot des FC Bayern endlich nachhaltig überwinden und in seiner dritten Saison in München so wichtig werden wie nie zuvor.

Laut dem Medienbericht wolle sich der Linksfuß "beim FC Bayern beweisen". Für den Tempodribbler sei es nun "wirklich an der Zeit", die letzten Zweifler von ihm zu überzeugen.

Sané soll derzeit außerdem viel Spaß an der tagtäglichen Trainingsarbeit mit seinen Kollegen beim deutschen Rekordmeister haben und keine Pläne hegen, den Klub für eine Rückkehr in die englische Premier League zu verlassen.

Sané traf für den FC Bayern gegen RB Leipzig

In den Jahren 2016 bis 2020 stand der gebürtige Essener bei Manchester City unter Vertrag und schaffte unter Teammanager Pep Guardiola seinen großen Durchbruch auf der internationalen Fußballbühne. In der Premier League bestritt er insgesamt 90 Partien, in denen er 25 Treffer für die Cityzens erzielte.

"CBS"-Reporter Ben Jacobs hatte zuvor über das vermeintliche Interesse der Gunnners an Sané berichtet.

Statt eines Bayern-Abschieds wolle der Flügelstürmer vielmehr an seine zweifelsohne starken Phasen bei den Bayern anknüpfen, die er immer wieder hatte.

Beim deutschen Supercup-Duell mit Pokalsieger RB Leipzig am vergangenen Wochenende wurde er in der zweiten Halbzeit eingewechselt und traf in der Nachspielzeit zum 5:3-Endstand für seine Farben.