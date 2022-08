Corona! Werder Bremen zum Auftakt ohne formstarken Schmid

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Romano Schmid verpasst den Saisonauftakt von Werder

Personeller Rückschlag für Werder Bremen am Tag vor dem Bundesliga-Auftaktduell beim VfL Wolfsburg: Das Team von Trainer Ole Werner muss in der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky) ohne Offensivspieler Romano Schmid auskommen.

Der 22-jährige Österreicher ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

"Das ist bitter für uns, gerade weil Romano eine gute Vorbereitung gespielt hat und gut in Form war", sagte Werner: "Er zeigt derzeit Symptome, wir hoffen aber, dass er schnellstmöglich wieder zur Mannschaft stoßen kann."

Schmid zählte beim 2:1-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Energie Cottbus zu Werders Torschützen.