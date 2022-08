Hier wird Eintracht vs. FC Bayern live übertragen

kolbert-press/Christian Kolbert via www.imago-imag

Thomas Müller und der FC Bayern treffen zum Bundesliga-Start auf Eintracht Frankfurt

Am Freitagabend ab 20:30 Uhr eröffnen Eintracht Frankfurt und Titelverteidiger FC Bayern die neue Bundesliga-Spielzeit. Während der Europa-League-Sieger einen ersten großen Achtungserfolg landen will, wollen sich die Münchner zum Auftakt keine Blöße geben und ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Wo wird die Partie Eintracht vs. FC Bayern live im TV und Stream übertragen?

Über zwei Monate lang ruhte der Ball im deutschen Fußball-Oberhaus, jetzt geht es endlich wieder los: Wenn am Freitagabend in der Deutsche Bank Park in Frankfurt die Partie zwischen der gastgebenden SGE und dem Branchenprimus aus München angepfiffen wird, werden Antworten auf die drängendsten Fragen gesucht.

Wie startet Europapokalsieger Eintracht Frankfurt in die Bundesliga nach dem größten Erfolg der letzten Jahrzehnte? Wie kommt der FC Bayern ohne Weltfußballer Robert Lewandowski im Liga-Alltag zurecht? Welches Team landet den ersten Dreier in der neuen Spielzeit?

Der Auftakt in die neue Saison wird dabei live im Free-TV übertragen.

Wo läuft Eintracht vs. FC Bayern live im TV und Stream?

Das Traditionsduell Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern wird am Freitag live in Sat.1 im Free-TV zu sehen sein. ran.de streamt das Spiel zudem live im Netz.

Die Übertragung aus dem Deutsche Bank Park in Frankfurt beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Matthias Opdenhövel wird moderieren, Andrea Kaiser und Matthias Killing stehen als Reporter am Spielfeldrand parat. Wolff-Christoph Fuss wird das Spiel kommentieren.

Außerdem überträgt auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Duell zwischen der SGE und dem FCB live. Bei dem Online-Anbieter wird Laura Wontorra moderieren, Uli Hebel und Sandro Wagner werden das Spiel kommentieren. Field-Reporter ist Alex Schlüter.

Bei dem Online-Anbieter wird Laura Wontorra moderieren, Uli Hebel und Sandro Wagner werden das Spiel kommentieren. Field-Reporter ist Alex Schlüter. sport.de bietet zum Bundesliga-Auftakt wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker an.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintracht: Trapp - Touré, Tuta, Ndicka - Knauff, Sow, Rode, Kostic - Kamada, M. Götze - Lindström

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Sabitzer, Kimmich - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané