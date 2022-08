Trotz Traumstart: Kahn warnt nach Bayerns Kantersieg

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Oliver Kahn schaute sich den Kantersieg des FC Bayern in Frankfurt live im Stadion an

Der FC Bayern hat mit einem beeindruckenden 6:1-Schützenfest bei Eintracht Frankfurt gleich zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison seinen Favoritenstatus unterstrichen. Obgleich die Münchner vor allem in der ersten Halbzeit am Freitagabend nicht zu stoppen waren und sagenhafte fünf Tore erzielten, gab Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn am Tag nach der Partie den Mahner.

Zwar zeigte sich der Bayern-Boss auf der einen Seite stolz auf seine Münchner, bescheinigte ihnen via Twitter einen "Bundesliga-Auftakt nach Maß".

Ein #Bundesliga-Auftakt nach Maß! Die Mannschaft hat gestern eindrucksvoll ihre Stärke unter Beweis gestellt. Trotzdem sollten wir diesen Sieg nicht zu hoch hängen. Der erste Schritt in einer noch langen Saison. 💪🔴⚪️ #SGEFCB #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter — Oliver Kahn (@OliverKahn) 6. August 2022

Die Elf um Kapitän Manuel Neuer, den Star-Neuzugang Sadio Mané und den Doppeltorschützen Jamal Musiala habe "eindrucksvoll ihre Stärke unter Beweis gestellt".

Auf der anderen Seite warnte der ehemalige Weltklasse-Torwart aber auch: "Trotzdem sollten wir diesen Sieg nicht zu hoch hängen." Der 6:1-Auswärtssieg in der Main-Metropole sei am Ende nicht mehr als "der erste Schritt in einer noch langen Saison".

Kahn gibt ehrgeizige Ziele für den FC Bayern aus

Der deutsche Branchenprimus hat sich fest vorgenommen, neben der erneuten deutschen Meisterschaft vor allem auch auf europäische Bühne wieder erfolgreicher zu performen. Nach dem Gewinn der Champions League im Jahr 2020 war der FC Bayern zuletzt zweimal in der Runde der letzten Acht gescheitert.

Im Frühjahr dieses Jahres war im Viertelfinale der Königsklasse gegen den spanischen Außenseiter FC Villarreal Schluss. Nun soll der erneute Anlauf gewagt werden, in der Champions League wieder möglichst bis ins Endspiel vorzudringen.

"Unser Ziel ist es immer, ganz vorne in Europa mithalten zu können", hatte Oliver Kahn dazu bereits vor dem Frankfurt-Spiel am "DAZN"-Mikrofon erklärt. In diesem Zusammenhang hatte der Vorstandsboss des FC Bayern auch offengelassen, noch ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden.

In diesem Sommer hatten die Münchner unter anderem bereits die internationalen Topstars Sadio Mané und Matthijs de Ligt verpflichtet.