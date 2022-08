Schulter ausgerenkt! BVB-Star beweist Nehmerqualitäten

IMAGO/osnapix

Nico Schlotterbeck zeigte einen starken Bundesliga-Einstand für den BVB

Mit einem hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen ist Borussia Dortmund erfolgreich in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. Sinnbildlich für die Widerstände, die der BVB auf dem Rasen zu bewältigen hatte, stand Neuzugang Nico Schlotterbeck, der sich in der zweiten Halbzeit die Schulter ausrenkte.

Der Innenverteidiger spielte neben Mats Hummels im Abwehrzentrum des BVB, hielt gemeinsam mit dem Altmeister die Hintermannschaft gegen die starken Leverkusener Angreifer um Patrik Schick und Moussa Diaby zusammen.

Schlotterbeck spielte dabei mit vollem Körpereinsatz und schonte weder sich noch seine Gegenspieler. Selbst eine ausgerenkte Schulter brachte den 22-Jährigen nicht nachhaltig aus dem Konzept.

Blitz-Behandlung vom BVB-Arzt im Spielertunnel

Was war passiert? Nach einem Zweikampf kurz nach der Halbzeitpause fasste sich der Defensivmann in der 54. Spielminute an die Schulter, rannte kurz darauf zu einem der BVB-Mannschaftsärzte in Richtung Spielertunnel.

"Ich habe ein brutales Ziehen gespürt. Der Doktor meinte, dass die Schulter raus ist", berichtete Schlotterbeck am "Sky"-Mikrofon nach Abpfiff von dem Vorfall.

"Dann sind wir in den Spielertunnel gegangen und er hat sie wieder eingerenkt. Der Doc hat zu mir gesagt, dass sie jetzt wieder drin ist. Und mir Grünes Licht gegeben, weiterzuspielen", führte der Neuzugang aus Freiburg weiter aus.

BVB: Edin Terzic lobt die Abwehrleistung

In der Folgezeit fightete Schlotterbeck vor ausverkauften Tribünen im Dortmunder Signal Iduna Park weiter, als sei nichts gewesen. Von sport.de gab's für die starke Abwehrleistung zum Bundesligaeinstand im Trikot des BVB die Note 2,0.

"Ich bin Innenverteidiger. Da ist man schon ein bisschen härter", wollte Schlotterbeck selbst seine kurzzeitige Verletzungspause nicht allzu hoch hängen.

Lob für die kämpferische Leistung Schlotterbecks und seiner Teamkollegen in der Defensive gab es nach Schlusspfiff von BVB-Cheftrainer Edin Terzic, der sich freute: "Uns stimmt die Art und Weise sehr positiv, wie wir unser Tor verteidigt haben. Es hat hinterher sehr gut funktioniert, da ist der Funke auch auf die Tribüne übergesprungen."