Arnautovic-Gerücht sorgt für Wirbel bei ManUnited

IMAGO/Alessio Tarpini

Marko Arnautovic wird bei Manchester United gehandelt

Bei Werder Bremen machte sich Marko Arnautovic zwischen 2010 und 2013 einen Namen in Deutschland, mittlerweile ist der Stürmer aber längst weitergezogen und gilt derzeit zur Überraschung vieler Beobachter als möglicher Neuzugang bei Manchester United.

Löst tatsächlich Marko Arnautovic die Sturmprobleme bei Manchester United? Laut englischen und italienischen Medienberichten wird der derzeit beim FC Bologna angestellte ehemalige Werder-Stürmer intensiv bei den Red Devils gehandelt. Die Verantwortlichen sollen sogar bereits für den 33-Jährigen geboten haben, der seit einem Jahr in der Serie A spielt. Die kolportierte Offerte über acht Millionen Euro soll Bologna allerdings abgelehnt haben.

So oder so: Dass Arnautovic als Heilsbringer für United gilt, sorgt rund um den englischen Rekordmeister für Wirbel und Verwirrung gleichermaßen. Zwar erzielte der österreichische Nationalspieler in der vergangenen Saison immerhin 15 Tore für Bologna, doch ob der Altstar, um den es in seiner Karriere immer wieder Ärger aufgrund von Eskapaden gab, dem Manchester-Klub weiterhelfen kann, der mit einer 1:2-Heim-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion in die neue Spielzeit gestartet ist, wird bezweifelt.

United-Co kennt Arnautovic bestens

"Ich habe zu allem auf der Welt einen Kommentar - außer dazu, dass Manchester United Marko Arnautovic holt", erklärte TV-Experte und ManUnited-Ikone Gary Neville bei "Sky Sports" und fügte an: Dazu habe ich nichts zu sagen." Später sprach der Ex-Profi, der über 400 Spiele für Manchester absolvierte doch noch über eine mögliche Verpflichtung des 33-Jährigen und bezeichnete die Stürmersuche der letzten Jahre als geprägt von "Verzweiflung". "Es passiert immer und immer wieder. Ich werde nicht mal mehr wütend. Ich werde das nicht kommentieren."

Arnautovics Berater, sein Bruder Danijel, bestätigte derweil im "Kurier", "dass es ein Angebot von einem namhaften Verein gibt", nannte ManUnited aber nicht explizit. Er sei im Austausch mit den Bologno-Bossen, "ob sich das realisieren lässt", so der Agent weiter.

Dem Vernehmen nach wurden die Manchester-Verantwortlichen von Steve McClaren, dem Co-Trainer von Neu-Teammanager Erik ten Hag, auf Arnautovic aufmerksam. Dieser trainierte den Stürmer in gemeinsamen Zeiten bei Twente Enschede.