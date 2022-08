Jamal Musiala knackt nächste Rekorde beim FC Bayern

IMAGO/Markus Fischer

Jamal Musiala (li.) ist beim FC Bayern der Mann der Stunde

Woche für Woche erfreut sich der FC Bayern derzeit an den Auftritten von Jamal Musiala. Auch gegen den VfL Wolfsburg war der erst 19-Jährige wieder für ein Tor gut. Doch nicht nur das: der vielseitige Offensivmann knackte mit seinem Treffer sogar einen weiteren Rekord.

Er ist der jüngste Bundesliga-Torschütze des FC Bayern (17 Jahre, 205 Tage), er ist der jüngste Champions-League-Torschütze der Münchner (17 Jahre, 363 Tage) und nebenbei ist er auch noch der jüngste deutsche Nationalspieler der DFB-Turniergeschichte (EM-Einsatz mit 18 Jahren und 117 Tagen): Jamal Musiala. Doch das ist nicht alles. Nun hat sich das Top-Talent des FC Bayern eine weitere Bestmarke gesichert.

Weil er beim 2:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg am zurückliegenden Wochenende ein Tor erzielte, durfte sich der Teenager den nächsten Rekord anheften. Mit nunmehr 14 Bundesliga-Treffern ist er der beste Teenie-Torschütze des FC Bayern.

Zuvor hatte Musiala noch mit Uli Hoeneß auf einer Stufe gestanden, der vor seinem 20. Geburtstag 13 Treffer für die Münchner erzielte. Nun zog der Teenager am heutigen Ehrenpräsidenten des FC Bayern vorbei.

Mit seinem Treffer gegen die Wölfe gelang Musiala aber noch ein weiterer Rekord: Mit 19 Jahren und 169 Tagen ist der DFB-Kicker der jüngste deutsche Spieler der Bundesliga-Historie, der die Marke von 14 Toren erreichte, wie der Datendienst "Opta" vermeldete. Nur der frühere BVB-Star und Engländer Jadon Sancho war bei seinem 14. Bundesliga-Tor noch 24 Tage jünger.

Kahn: Musiala spielt "außerwöhnlich"

Doch Sancho ist längst zu Manchester United in die Premier League gewechselt. Im Fokus steht nun Musiala. Dieser hatte den Rekordmeister in der 33. Minute mit einem überlegten Schuss in Führung gebracht. Kurz vorher war er noch gefoult worden.

Es sei toll, lobte Vorstandschef Oliver Kahn den Youngster, "da die Ruhe zu haben, den Kopf zu heben und noch zu überlegen, in welche Ecke ich schieße". Er spiele im Moment außergewöhnlich, so Kahn weiter: "Sein Tor war überragend, das ist schon klasse". Im Moment kämen bei Nationalspieler Musiala "viele Dinge zusammen:"

FC Bayern "froh, so einen Spieler [wie Musiala] zu haben"

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte, "dass wir froh sind, so einen Spieler zu haben. Es ist klasse, wie er sich auf engem Raum dreht - eine Augenweide", sagte Salihamidzic. Überhaupt mache es "viel Spaß", der Offensive um Musiala und Superstar Sadio Mané zuzusehen: "Wir sind vorne unberechenbar."

Dass Musiala angesichts der Lobeshymnen abheben könnte, davon geht Salihamidzic nicht aus: "Er ist ein super Junge, sehr professionell und hat keine anderen Sachen im Kopf." Kahn mahnte aber auch: "Wir wissen, was wir an ihm haben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass erst der zweite Spieltag ist."