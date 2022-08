Modeste verspricht baldige BVB-Tore

IMAGO/Blatterspiel

Anthony Modeste blieb bei seinem BVB-Debüt ohne Treffer

Auch ohne Torbeteiligung feierte Anthony Modeste einen gelungenen Einstand bei Borussia Dortmund. In seinem ersten Spiel im schwarz-gelben Dress gewann der BVB mit 3:1 beim SC Freiburg. Modeste selbst sieht noch viel Luft nach oben.

Es war nicht der Traumeinstand, den sich Anthony Modeste erhofft hatte. Bei seinem ersten Auftritt als kurzfristig verpflichteter Ersatz des an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller blieb der Franzose über weite Strecken blass.

Ein paar Halbchancen im ersten Durchgang und insgesamt nur 22 Ballaktionen im gesamten Spiel brachten dem Ex-Kölner unter dem Strich eine sport.de-Note von 4,0.

"Manchmal ist das so als Stürmer: Da schießt du kein Tor, sondern musst für die Mannschaft arbeiten", bilanzierte der Angreifer seinen Einstand gegenüber dem "kicker". Modeste fiel noch nicht durch seine Abschlussstärke, sondern vielmehr als arbeitender Teamplayer auf.

Modestes BVB-Einstand: "Habe geile Mitspieler"

Dass noch nicht alle Räder ineinandergreifen, war ob der kurzen Eingewöhnungszeit ohnehin nicht zu erwarten. So beschwichtigte auch Modeste: "Auch wenn ich geile Mitspieler um mich herum habe", erklärte er, werde es noch ein bisschen dauern, bis das Zusammenspiel perfekt funktioniere: "Aber das wird klappen!"

Einer, mit dem das Zusammenspiel in der letzten Saison in Köln hervorragend funktionierte, ist Salih Özcan. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselte wie Modeste im Sommer vom Rhein an die Ruhr und erklärte, auf was sich die BVB-Fans in den kommenden Wochen und Monaten freuen können.

"Tony hat im Strafraum extreme Qualität. Er ist brutal abschlussstark mit dem Kopf und mit dem Fuß. Er ist sehr robust, benötigt nur wenige Chancen, um Tore zu machen", sagte Özcan, der noch auf sein BVB-Debüt wartet.

Daran muss sich Modeste beim BVB noch gewöhnen

Özcan ist Teil des BVB-Teams, das Modeste "sehr gut aufgenommen" hat, wie der Stürmer selbst erklärte. "Ich bin hier in einer geilen Mannschaft", legte er nach. Das einzige, an das sich der Angreifer noch gewöhnen müsse, sind die schwarz-gelben Farben seiner neuen Arbeitskleidung.

Sollte das die letzte zu überbrückende Hürde sein, dürfte auch Modestes erster Treffer für Dortmund nur noch eine Frage der Zeit sein. "Vielleicht feiere ich ja meine Heimpremiere mit einem Tor", blickte der Stürmer voraus. Am kommenden Samstag (15:30 Uhr) empfängt der BVB Aufsteiger Werder Bremen.