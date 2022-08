Liga-Konkurrent will Top-Talent des FC Bayern leihen

IMAGO/Revierfoto

Gabriel Vidovic (vorn) könnte den FC Bayern auf Zeit verlassen

In Gabriel Vidovic hat der FC Bayern ein absolutes Top-Talent in den eigenen Reihen. Trainer Julian Nagelsmann lobte den 18-jährigen Offensivmann zuletzt überschwänglich. Doch noch können die Münchner dem Kroaten nicht genügend Spielzeit bieten. Also steht offenbar eine Leihe im Raum. Ein Liga-Konkurrent hat bereits Interesse angemeldet.

Beim FC Bayern ist es gar nicht so einfach auf Einsatzzeiten zu kommen. Davon können nicht nur zahlreiche Talente berichten, sondern auch arrivierte Kräfte, wie Leroy Sané und Co.! Auf der Stufe von Sané spielt Gabriel Vidovic zwar noch nicht, dennoch bescheinigte ihm Münchens Trainer Julian Nagelmann zuletzt, "eines der größten Talente in Deutschland auf seiner Position" zu sein.

Konkret ist diese Position bei Vidovic ganz vorn anzusiedeln, meist ist der kroatische U21-Nationalspieler als hängende Spitze, Mittelstürmer oder aber auch im offensiven Mittelfeld unterwegs. Viel Platz ist dort im Kader des FC Bayern derzeit nicht, das schätzt auch Nagelsmann so ein.

"Die Konkurrenz ist riesig für ihn. Ich werde sehen, was für seine Karriere am sinnvollsten ist und dann entscheiden", erklärte der Coach zuletzt. Gut möglich, dass das Offensivtalent, dessen Vertrag noch bis 2025 datiert ist, bis zum Ende der aktuellen Saison ausgeliehen wird.

FC Augsburg heiß auf Talente des FC Bayern

Nach Informationen des "kicker" hat auch bereits ein Bundesliga-Klub die Antennen nach dem 18-Jährigen ausgefahren. Laut dem Fachmagazin will der FC Augsburg Vidovic gern ausleihen. Es heißt, dass der Bayern-Talent intern als "interessanter Spieler" erachtet werde.

Das Problem: Eigentlich sucht der FCA einen klassischen Mittelstürmer, wohingegen Vidovic in der Regionalliga Bayern in der letzten Saison auf unterschiedlichsten Positionen in der Offensive agierte, dabei aber immerhin 21 Tore und zehn Vorlagen vorweisen konnte.

So oder so: Neben Vidovic soll Augsburg zuletzt auch an Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee interessiert gewesen sein. Der Niederländer ist klassischer Stürmer, wäre aber wohl nur als Kauf zu haben und mit bis zu 15 Millionen Euro Ablöse deutlich zu teuer.

Greift der FCA am Ende also doch auf Vidovic zurück und gibt dem FCB-Talent Spielzeit in der Fuggerstadt? Noch ist alles offen. Nagelsmann jedenfalls hält allergrößte Stücke auf den jungen Kroaten. "Ich schätze Gabi unglaublich hoch ein", erklärte er zuletzt.