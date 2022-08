Medien: FC Bayern wollte BVB-Senkrechtstarter

IMAGO/Revierfoto

Jamie Bynoe-Gittens vom BVB soll auch beim FC Bayern auf der Liste gestanden haben

Nachdem Borussia Dortmund mit den Verpflichtungen von Jadon Sancho und Jude Bellingham in den vergangenen Jahren bereits Glücktreffer landete, zeichnet sich nun ab, dass mit Jamie Bynoe-Gittens das nächste englische Juwel beim BVB zum Topstar reifen könnte. Sollten die Informationen der englischen Presse zutreffen, dürften man diesen Umstand beim FC Bayern durchaus zähneknirschend wahrnehmen.

Als der BVB Jamie Bynoe-Gittens im Sommer 2020 gegen die Zahlung einer Ausbildungsentschädigung vom Nachwuchs von Manchester City nach Dortmund lockte, soll auch der FC Bayern seinen Hut in den Ring geworfen haben. Das berichtet die "Sun".

Der deutsche Rekordmeister hatte den damals 16-jährigen Offensivspieler demnach ebenso auf dem Schirm, Bynoe-Gittens entschied sich aber wohl gegen einen Wechsel nach München.

Ausschlaggebend dürfte vor allem die Erfolgsstory von Jadon Sancho beim BVB gewesen sein. Der Flügelstürmer wechselte 2017 ebenfalls von der ManCity-Jugend ins Ruhrgebiet, ohne auch nur eine Profiminute absolviert zu haben. Bei der Borussia mauserte sich Sancho letztlich schnell zum absoluten Top-Star und englischen Nationalspieler.

2021 kehrte er in seine Heimat zurück und schloss sich Manchester United an. Ein Deal, der dem BVB mit einer Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro versüßt wurde.

Bynoe-Gittens setzt erste Ausrufezeichen beim BVB

Ob Bynoe-Gittens in die Fußstapfen von Sancho (50 Tore/64 Vorlagen in 137 Pflichtspielen für den BVB) treten kann, darf hinterfragt werden, der 18-Jährige hat allerdings bereits angedeutet, was in ihm steckt.

Insgesamt stehen bereits sechs Profieinsätze zu Buche, am vergangenen Bundesliga-Spieltag erzielte Bynoe-Gittens beim 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg seinen ersten Treffer.

Für die U19 der Schwarz-Gelben traf der englische Juniorennationalspieler bislang sogar elfmal in 20 Partien.