Mané bedankt sich mit besonderer Geste beim LFC

IMAGO/ULMER

Sadio Mané wechselte im Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern

Für eine Sockelablöse von 32 Millionen Euro sicherte sich der FC Bayern die Dienste von Sadio Mané. Afrikas Fußballer des Jahres kam vom FC Liverpool, mit dem er unter anderem englischer Meister und Champions-League-Sieger wurde. Der Senegalese ist seinem Ex-Klub nach wie vor verbunden, wie seine jüngste Dankesgeste beweist.

Sechs Jahre schnürte Sadio Mané die Schuhe für den FC Liverpool. Sechs erfolgreiche Jahre, gemessen an den Titeln, die der Senegalese mit den Reds gewann. 169 Torbeteiligungen in 269 Pflichtspielen für Liverpool sind ebenfalls ein beeindruckender Wert.

Daher kommt es wenig überraschend, dass sich Mané, mittlerweile in München wohnend, bei seinem alten Arbeitgeber bedankte. Wie die "Sport Bild" berichtet, schickte der Flügelstürmer 150 Geschenkboxen an die Mitarbeiter des FC Liverpool.

Darin enthalten: Schokolade, ein Foto von Mané selbst sowie eine unterschriebene Dankeskarte. "Danke für all euren Support", sowie das Liverpooler Klub-Motto "You'll Never Walk Alone" standen in der Karte. Mané schickte seine Geschenke an eine Vielzahl von ehemaligen Wegbegleitern, "von der Putzkraft bis zum Security-Dienst", heißt es.

Mané beim FC Bayern ohne Startschwierigkeiten

Bei den Reds schätzte man Mané nicht nur wegen seiner fußballerischen Klasse, sondern auch wegen seines guten Charakters. Teammanager Jürgen Klopp bekannte zuletzt, er hätte Mané "sehr gerne behalten". Aber: "Das ist eine freie Welt, man sollte Entscheidungen treffen auf eben diese Art: sie rechtzeitig bekanntgeben", sagte Klopp.

Auch beim FC Bayern fand sich der 30-Jährige von Beginn an zurecht. In seinen ersten drei Pflichtspielen traf Mané, der einen Dreijahresvertrag in der bayrischen Landeshauptstadt unterschrieb, bereits zwei Mal.

Die nächste Gelegenheit auf weitere Torbeteiligungen bietet sich am kommenden Samstag. Im Top-Spiel des 3. Bundesliga-Spieltags (18:30 Uhr) empfängt der deutsche Rekordmeister Borussia Mönchengladbach.