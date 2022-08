BVB-Star sucht Erklärung für Debakel in der Nachspielzeit

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Raphael Guerreiro unterlag mit seinem BVB gegen Werder Bremen

In einem kuriosen Fußballspiel unterlag der BVB im heimischen Stadion mit 2:3 gegen Werder Bremen, nachdem es bis zur 88. Minute noch 2:0 für Borussia Dortmund gestanden hatte. Auch am Tag nach der Niederlage saß der Stachel beim Dortmunder Torschützen zum zwischenzeitlichen 2:0, Raphael Guerreiro, noch immer tief.

Statt des dritten Siegs im dritten Saisonspiel in der Bundesliga setzte es die erste Pleite für die Schwarz-Gelben. Raphael Guerreiro ärgerte sich über die katastrophalen Schlussminuten seiner Mannschaft und zeigte im Interview auf dem BVB-YouTube-Channel Verständnis für den Frust bei den eigenen Anhängern: "Du kannst die Gesichter der Fans sehen, wie sie alle enttäuscht sind. Aber wir sind auch alle enttäuscht über dieses verlorene Spiel."

Der 28-Jährige gab zu, nie zuvor in seiner Karriere im eigenen Stadion ein solches Debakel in den Schlussminuten erlebt zu haben: "Ich erinnere mich nicht an so ein Spiel. Zuhause können wir in fünf Minuten nicht alles verlieren", so Guerreiro, der zum dritten Mal in der laufenden Saison in der BVB-Startelf stand.

BVB-Star Guerreiro lobt Werder für couragierten Auftritt

"Wir haben noch keine Erklärung. [...] Als wir auf dem Platz standen und das 2:0 gemacht haben, dachte wir alle, jetzt ist es vorbei, Bremen kann nicht zurückkommen, wir halten unser Tor sauber. Aber genau das ist gestern passiert, es ist schwer zu erklären, aber manchmal ist es so und es ist traurig", sagte der portugiesische Nationalspieler, der nach Vorarbeit von Kapitän Marco Reus sein erstes Saisontor markiert hatte.

Seinen Respekt sprach Guerreiro an den siegreichen Aufsteiger aus Bremen aus, der über die gesamte Spielzeit einen couragierten Auftritt gezeigt hatte und trotz des zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes nie aufgesteckt hatte: "Es war ein richtig schweres Spiel, wir sind hinter dem Ball hergelaufen. Sie hatten den Ballbesitz und die Chancen. Am Ende dachten wir alle, es wäre vorbei, aber sie hatten die Power, zurückzukommen."

Wichtig sei es für den weiteren Saisonverlauf, dass der BVB nun schnell wieder in die Spur komme und gegen Hertha BSC am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) wieder einen Sieg lande: "Wir müssen einfach härter für die nächsten Spiele arbeiten. Wir versuchen alles, um zurückzukommen und zu zeigen, das war nur ein Ausrutscher", betonte Guerreiro.