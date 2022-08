Der neue Modeste? Kölns Plan mit Newcomer Florian Dietz

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Florian Dietz ist der neue Hoffnungsträger beim 1. FC Köln

Durch den Wechsel von Anthony Modeste zum BVB hat der 1. FC Köln jüngst seinen Star-Angreifer verloren. Effzeh-Trainer Steffen Baumgart will seiner Linie dennoch treu bleiben.

Wie die "Sport Bild" schreibt, soll der Coach zu verstehen gegeben haben, dass er trotz des Modeste-Abgangs mit dem bestehenden Kader weiterarbeiten will. Die Verpflichtung eines Ersatzes sei für den 50-Jährigen nicht unbedingt nötig, heißt es. Entsprechend soll sich Baumgart in Gesprächen mit der Vereinsspitze geäußert haben.

Statt auf einen neuen Angreifer zu setzen, liege das Vertrauen des Übungsleiters vollends auf Newcomer Florian Dietz. "Er ist bislang etwas unter dem Radar gelaufen. Flo arbeitet sehr hart an sich. Ich bin überzeugt von ihm", zitiert das Blatt den Kölner Coach.

Der Stürmer hatte sich in der vergangenen Saison als Torjäger der U23 in der Regionalliga West für höhere Aufgaben empfohlen. In 18 Spielen gelangen dem 1,90-m-Hünen dort 13 Treffer. Baumgart belohnte den Rechtsfuß zum Start der neuen Spielzeit mit dem Bundesligadebüt.

Gleich bei seinem zweiten Einsatz gelang Dietz gegen RB Leipzig (2:2) das erste Tor in der Beletage. Im so wichtigen Playoff-Spiel zur Europa Conference League gegen den FC Fehérvár (1:2) traf er wenige Tage später erneut.

Baumgart schon lange von Dietz überzeugt

Der Plan mit dem 24-Jährige ist wohl alles andere als eine Notlösung. Schon in der vergangenen Saison soll Baumgart entdeckt haben, dass der Perspektivspieler das Potenzial besitze, um Bundesliga zu spielen.

Eine Verletzung bremste Dietz in der Rückrunde allerdings aus. Also soll der Cheftrainer ihm signalisiert haben, er solle sich auf die Genesung konzentrieren. In der neuen Saison werde dann seine Chance kommen. Diese Versprechen löste Baumgart jüngst ein.

Der ehemalige Paderborner hat sich in der Domstadt in seiner ersten Saison bereits den Ruf erarbeitet, Spieler besser zu machen. Modeste fand unter ihm wieder in die Spur und knüpfte mit 20 Saisontoren an seine besten Zeiten an. Aus Salih Özcan formte Baumgart ebenfalls einen Spieler, der für den BVB interessant wurde. Beide verließen Köln im Sommer in Richtung Dortmund.

Dietz ist nun scheinbar das nächste Baumgart-Projekt.