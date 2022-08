Schalker Aufstiegsheld wechselt zu Arminia Bielefeld

IMAGO/Revierfoto

Martin Fraisl spielt künftig für Arminia Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat nach seinem Fehlstart personell noch einmal nachgelegt.

Die Ostwestfalen gaben am Mittwoch die Verpflichtung des österreichischen Torhüters Martin Fraisl bekannt. Der 29-Jährige war in der vergangenen Saison mit Schalke 04 in die Bundesliga aufgestiegen.

"Martin Fraisl kommt mit viel Erfahrung und einer sehr erfolgreichen Saison zu uns. Er kennt die zweite Bundesliga gut und weiß, welchen Anteil ein Torwart mit Top-Leistungen für sein Team haben kann", sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.

Verzichten müssen die Bielefelder, die mit nur einem Punkt aus fünf Spielen in die Saison gestartet waren und sich bereits von Trainer Uli Forte getrennt haben, vorerst auf Torhüter Stefanos Kapino (Oberschenkelverletzung).