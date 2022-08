Offerte zu niedrig? Kalajdzic muss warten und fehlt in Köln

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sasa Kalajdzic steht vor dem Abschied aus Stuttgart

Gegen den 1. FC Köln wird der umworbene Sasa Kalajdzic am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) nicht spielen, das steht bereits seit Samstagmittag fest. Doch einen schnellen Abschied in Richtung England wird es wohl nicht geben, wie sich nun herauskristallisiert.

Beim FC Bayern wurde er gehandelt, bei Borussia Dortmund war er Thema, doch Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zieht es offenbar auf die Insel. In den letzten Tagen soll das Interesse von Premier-League-Klub Wolverhampton Wanderers immer größer geworden sein. Mittlerweile sind sich der Stürmerstar und sein potenzieller neuer Verein laut übereinstimmenden Medienberichten wohl grundsätzlich über einen Wechsel einig.

Und zwar so sehr, dass Kalajdzic zuletzt darum bat, nicht mehr am Training des Fußball-Bundesligisten teilnehmen zu müssen, um Verletzungen zu vermeiden. Auch beim Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonntag steht der Österreicher "auf Wunsch des Spielers und in Absprache mit Trainer Pellegrino Matarazzo" nicht im Kader, wie die Schwaben mitteilten. Geht also nun alles ganz schnell? Offenbar nicht.

Zwar bestätigte Sportchef Sven Mislintat vor Kurzem das Werben der Wolves: "Es ist tatsächlich so, dass es die ersten Interessenslagen gibt aus England, die Wolves gehören dazu". Allerdings fügte er an: "Richtig konkret ist das weder auf der einen noch auf der anderen Seite zum jetzigen Zeitpunkt."

VfB bleibt bei Forderung für Kalajdzic

"Sky" bestätigte nun, dass die erste Verhandlungsrunde der beiden Parteien noch nicht zum Abschluss geführt hat. Am Samstagabend soll der England-Klub demnach ein erstes Angebot für Kalajdzic eingereicht haben.

Dieses enthielt demnach eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro. Zu wenig für den VfB, der wohl bis zu 25 Millionen Euro mit dem Verkauf des Angreifers erlösen will.

Dementsprechend soll Mislintat die Offerte abgelehnt haben. Wolverhampton muss nun nachbessern. Es wird erwartet, dass der derzeitige Tabellenachtzehnte der Premier League dies zeitnah tun wird, damit der Wechsel noch in diesem Sommer über die Bühne geht. Am Donnerstag schließt das Transferfenster.

Kalajdzic spielt seit 2019 in Stuttgart, sein aktueller Vertrag läuft zum Saisonende aus. Spekuliert wird beim VfB darüber hinaus über einen kurzfristigen Wechsel von Linksverteidiger Borna Sosa.