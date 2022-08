S04-Star sprach mit anderen Klubs - Entscheidung gefallen

IMAGO/Joachim Sielski

Mehmet Aydin (l.) hat beim FC Schalke derzeit einen schweren Stand

In drei von vier Bundesliga-Begegnungen des FC Schalke 04 in der jungen Saison 2022/2023 stand Eigengewächs Mehmet Aydin nicht im Spieltags-Kader. Wie nun herausgekommen ist, dachten beide Seiten daher über eine Trennung nach. Mittlerweile ist eine Entscheidung gefallen.

Drei Minuten vor Schluss wurde Mehmet Aydin beim Schalker 0:0 in Wolfsburg am 3. Spieltag eingewechselt - sein bislang einziger Leistungsnachweis bei den Profis nach der Bundesliga-Rückkehr. In den übrigen Partien fehlte der 20-Jährige im Aufgebot und musste stattdessen in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga West aushelfen.

Eine unbefriedigende Situation für alle Seiten, schließlich hatte Aydin erst im Januar einen bis 2025 gültigen Vertrag bei seinem Ausbildungsverein unterschrieben.

Aydin will sich nicht verleihen lassen

Wie die "WAZ" nun enthüllt hat, "sondierten die Schalker und auch Aydin den Transfermarkt" deshalb zwischenzeitlich. Es habe Gespräche gegeben, Klubs aus den Niederlanden, Belgien und der zweiten englischen Liga hätten angefragt.

Der Flügelspieler soll sich trotz der Tatsache, dass Coach Frank Kramer mit ihm bislang nicht viel anzufangen weiß, jedoch gegen eine Ausleihe entschieden haben. Vielmehr will der U20-Nationalspieler in Gelsenkirchen seine Chance suchen und sich hinten rechts als Alternative zu Neuzugang Cedric Brunner aufdrängen.

Am Dienstagabend soll auch S04-Sportdirektor Rouven Schröder klargestellt haben, dass Aydin "kein Transfer-Kandidat in diesem Sommer" ist.

FC Schalke 04: Kramer übte öffentlich Kritik an Aydin

Vor acht Jahren war Aydin aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach in die Knappenschmiede gewechselt. Nach und nach arbeitete sich der Allrounder in die Profi-Mannschaft vor, für die er bisher 27 Pflichtspiele absolviert hat.

Schon in der Vorbereitung kritisierte Trainer Kramer allerdings, dass Aydin nach seinem Geschmack zu wild und fehlerhaft agiere. Dennoch scheint der Youngster im Revier weiterhin eine Perspektive zu sehen.