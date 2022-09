Nagelsmann verteilt spezielles Lob an Edeljoker Sané

IMAGO/Ralf Treese

Leroy Sané (l.) wurde im DFB-Pokal am Mittwoch eingewechselt

Im Erstrunden-Duell des DFB-Pokals beim Drittligisten Viktoria Köln hat der FC Bayern zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim 5:0 kamen am Ende keinerlei Zweifel am Weiterkommen auf. Cheftrainer Julian Nagelsmann hob bei dem Sieg im RheinEnergieStadion einen Aspekt besonders hervor, der auch für die kommenden Wochen in der Bundesliga und Champions League noch wichtig werden könnte.

Nach Aussage des Coaches herrsche nämlich derzeit ein besonderer Spirit innerhalb des Teams, der alle Akteure gegenseitig zu Top-Leistungen motiviere.

Als beste Beispiele am Mittwochabend nannte Nagelsmann dabei zum einen Leroy Sané. Der Nationalspieler musste trotz ansprechender Leistungen und mehrerer Tore in den letzten Spielen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Keine leichte Situation für den 26-Jährigen, der aktuell in praktisch jeder anderen Fußballmannschaft auf der Welt wohl gesetzt wäre.

Statt zu hadern, zeigte sich Sané aber hochmotiviert. "Leroy kommt in der zweiten Halbzeit zu mir und sagt, dass er unbedingt spielen will", wurde Julian Nagelsmann nach der Partie von "Sport1" über seinen Starspieler zitiert, der in der Vergangenheit immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen hatte.

Bayerns Linienchef brachte den Linksfuß schließlich in der 63. Minute. Sané steuerte mit dem Assist zum 5:0-Endstand durch Leon Goretzka noch eine direkte Torbeteiligung bei.

FC Bayern am Samstag bei Union Berlin gefragt

"Solche Aktionen zeigen mir, dass wir eine sehr gute Energie haben", fügte Nagelsmann nach der Partie hinzu. Der Bayern-Trainer habe durch die große Konkurrenzsituation und das gefestigte Mannschaftsgefüge ein betont gutes Gesamtgefühl: "Mein Gefühl? Besser als an jedem Tag der letzten Saison", wurde Nagelsmann deutlich.

Als weiteres Beispiel führte er Innenverteidiger Matthijs de Ligt an, der sich kurz vor Schluss beim Stande von 5:0 noch einmal mit vollem Körpereinsatz in einen Schussversuch des Gegners warf.

Für den Rekordmeister geht es am kommenden Samstag ab 15:30 Uhr beim 1. FC Union zum nächsten Spitzenspiel in der Bundesliga.