Große Ehre! Bayern-Legende bekommt eigene Trophäe

imago sportfotodienst

Gerd Müller (4.v.l., hier im Jahr 2013), wurde 75 Jahre alt

Gerd Müller ist eine der größten Vereinsikonen des FC Bayern. Der legendäre Torjäger der Münchner hält mit 365 Bundesliga-Toren noch immer den ewigen Bundesliga-Rekord, wird ein Jahr nach seinem Tod im August 2021 noch immer weltweit verehrt. Jetzt bekommt der Bomber der Nation sogar seine eigene Trophäe.

Wie die französische Sportzeitung "France Football" mitteilte, wird es künftig eine neue Auszeichnung geben, die mit der "Müller Trophy" ausgezeichnet werden soll. Laut dem Fachmagazin soll es dabei um einen Award für einen besonders treffsichersten Spieler eines Jahres gehen.

Die Tore aus den Pflichtspielen für einen Klub sowie im Trikot der Nationalmannschaft sollen dabei zusammengerechnet werden. Der Spieler mit den meisten Treffern soll dann "The Müller Trophy" verliehen bekommen.

Müller selbst war während seines Schaffens für den FC Bayern sowohl im Vereinstrikot als auch im Trikot der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft überaus erfolgreich. Für seine 365 Tore im deutschen Oberhaus benötigte er 427 Spiele, hinzu kamen unter anderem 34 Tore im Europapokal der Landesmeister in 35 Partien.

Müller hält bis heute zahlreiche Rekorde

Der Nördlinger lief 62 Mal für die Nationalmannschaft auf und markierte dabei überragende 68 Tore. 1972 wurde Müller Europa- und 1974 im eigenen Land Weltmeister.

Bis heute hält er trotz der achtjährigen Ära von Robert Lewandowski beim FC Bayern zwischen 2014 und 2022 zahlreiche Bestmarken. So erzielte Müller in gleich fünf Bundesliga-Saison mehr Tore als dass er Spiele absolvierte, zwischen Herbst 1969 und Frühling 1970 traf er außerdem in 16 aufeinanderfolgenden Liga-Spielen, was ebenfalls bis heute ein unerreichter Rekord ist.

Seine Bestmarke von 85 erzielten Toren im Kalenderjahr 1972 wurde erst 2012 durch Lionel Messi mit 91 Toren weiter verbessert.

Gerd Müller verstarb im letzten Jahr und wurde 75 Jahre alt.