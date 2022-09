Verbal-Duell zwischen Sammer und Salihamidzic

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

BVB-Berater Matthias Sammer hat den FC Bayern kritisiert

Rund um das 2:0 (0:0) des FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona haben sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic sowie TV-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer einen verbalen Schlagabtausch geliefert.

Auch beim jüngsten 2:0-Erfolg in der Champions League gegen den FC Barcelona baute Trainer Julian Nagelsmann die Aufstellung des FC Bayern wieder auf einigen Positionen um.

Der frühere Münchner Sportdirektor und heutige BVB-Berater Matthias Sammer hinterfrage die Dauer-Rotation und kritisiert auch Hasan Salihamidzic für dessen Aussagen.

"Es ist natürlich auch für den FC Bayern München letzten Endes im Leistungsprinzip so: Es gibt Rotation und es gibt immer das Momentum, in dem der Trainer entscheidet, wer aufgestellt wird. Und in dem Moment musst du marschieren", warnte der 55-Jährige bei "Amazon Prime Video" vor allzu vielen Veränderungen.

Noch am Wochenende hatte sich Salihamidzic hinter Nagelsmanns Rotationstaktik gestellt und betont, diese sei nötig, um zu verhindern, dass Spieler unglücklich werden. "Es ist mir lieber, dass wir auch mal unentschieden spielen, als dass wir unzufriedene Spieler haben", machte der Ex-Profi im "Doppelpass" bei "Sport1" deutlich.

FC Bayern: Matthias Sammer kritisiert - Hasan Salihamidzic reagiert

Sammer hält diese Äußerung hingegen für fatal. Sie sende ein völlig falsches Bild an die Spieler.

"In so einem Klub wie Bayern München muss man versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Dass das nicht geht, ist klar. Aber rein inhaltlich betrachtet, hätte ich diese Aussage nicht getätigt", rügte der frühere BVB-Profi, der heute als Berater der Dortmunder Führungsetage fungiert.

Salihamidzic wiederum ging nach dem Spiel auf Sammers Kritik ein. Gegenüber Journalisten erklärt er, er fühle sich falsch verstanden: "Ihr wisst alle, wie der Kader bei uns ist. Wir haben 19, 20 sehr, sehr gute Spieler. Wenn man da als Trainer sitzt, kann man jeden aufstellen."

"Es ist nicht so, dass wir nicht gewinnen wollen – im Gegenteil", fügte Salihamidzic hinzu.