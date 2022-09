BVB-Duo fehlt weiter im Training - zwei Stars zurück

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gregor Kobel (l.) und Salih Özcan fehlten dem BVB zuletzt

Mit 15 Punkten aus sieben Bundesligaspielen und Rang zwei in der Tabelle ist Borussia Dortmund eigentlich solide in die Bundesliga-Saison gestartet. Über dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel schwebten zuletzt dennoch dunkle Wolken. Verletzungssorgen setzten dem BVB einmal mehr zu. Nach der Länderspielpause zeichnet sich langsam Besserung ab. Zwei Leistungsträger, die zuletzt besonders vermisst wurden, fehlten aber weiterhin im Training.

Während Julian Brandt, der aufgrund eines grippalen Infekts frühzeitig vom DFB-Team abreisen musste, und Raphael Guerreiro, der zuletzt mit Oberschenkelproblemen pausieren musste, am Dienstag wieder das Training des BVB absolvierten, vermissten die aufmerksamen Beobachter weiterhin Salih Özcan und Gregor Kobel.

Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Özcan, der nach der Verletzung von Mahmoud Dahoud zum Starter aufgestiegen ist und mit hervorragenden Leistungen überzeugte, gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln ist den "Ruhr Nachrichten" zufolge damit in "weite Ferne" gerückt.

BVB-Keeper Kobel noch nicht im Training, aber ...

Ein Knochenödem verhinderte unlängst, dass Özcan zur türkischen Nationalmannschaft reisen konnte. Ohne den 24-Jährigen bekleckerten sich die Türken beim 3:3 gegen Luxemburg und dem 1:2 auf den Färöer nicht wirklich mit Ruhm. Der ehemalige deutsche U21-Coach Stefan Kuntz, der die Auswahl inzwischen betreut, muss um seinen Job bangen.

BVB-Keeper Kobel konnte am Dienstag ebenfalls noch nicht mitwirken, den "Ruhr Nachrichten" zufolge steigt der Rückhalt in den kommenden Tagen allerdings wieder ins Training ein. Für die Partie gegen Köln besteht somit Hoffnung.

Der Schweizer wurde zuletzt vor allem beim unglücklichen 1:2 bei Manchester City schmerzlich vermisst, als sein auf diesem Niveau eher unerfahrener Ersatzmann Alexander Meyer nicht die allerbeste Figur machte.