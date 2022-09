Salihamidzic gibt eindeutiges Mané-Versprechen

IMAGO

Sadio Mané blieb beim FC Bayern zuletzt mehrmals in Folge torlos

Sadio Mané legte beim FC Bayern mit Hochgeschwindigkeit los: Fünf Tore erzielte er in den ersten sechs Pflichtspielen, machte den Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski in den ersten Wochen der Saison vergessen. Seitdem fiel der Senegalese aber in ein Loch, suchte seine Torgefahr und Abschlusssicherheit zuletzt vergeblich. Jetzt äußerte sich auch Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur ersten Schaffenskrise Manés im Bayern-Trikot.

Salihamidzic war es, der den Transfer des Offensivmannes in diesem Sommer mit vielen direkten Verhandlungen mit dem Spieler, seinen Beratern und dem FC Liverpool federführend realisiert hatte.

Entsprechend behutsam geht der 45-Jährige auch mit Mané um, der alleine in der Bundesliga zuletzt viermal ohne eigenen Treffer blieb.

"Sadio braucht noch ein bisschen Zeit, er muss sich gewöhnen, auch an die Bundesliga, aber das wird er. Ich weiß, wie das ist, als Neuer in einem Team anzukommen, in einem anderen Land, einer anderen Stadt, einer etwas anderen Fußballkultur", betonte Salihamidzic im Gespräch mit der "Sport Bild".

Afrikas Fußballer des Jahres wirkte zuletzt offensiv gehemmt, tauchte in mehreren Spielphasen ab und haderte mit seinen eigenen Performances. In den Partien gegen den VfB Stuttgart (2:2) und FC Augsburg (0:1) brachte der Stürmer in Addition lediglich einen Torschuss zustande und blieb damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

FC Bayern: Salihamidzic verspricht "noch viel Freude" an Mané

Mané bleibt zudem ein rätselhafter Tor-Fluch treu: Schon in Liverpool wurden dem Nationalspieler viele vermeintliche Treffer per VAR-Entscheidung wieder aberkannt. Auch im Bayern-Dress war das in seinen ersten Monaten in Deutschland schon fünfmal der Fall.

Dass der Starspieler der Münchner seinen Leistungseinbruch und seine Pechsträhne schon zeitnah überwinden wird, daran ließ Sportvorstand Salihamidzic derweil keinen Zweifel: "Alles wird ihm bald vertrauter sein, und das werden wir bald auch auf dem Platz sehen", so der Bayern-Macher.

Salihamidzic ließ in seiner Bewertung über Mané keine Zweifel zu und versprach gegenüber dem Magazin: "Sadio ist einer der besten Spieler der Welt. Er wird sehr gute Leistungen bringen. Wir werden noch viel Freude an ihm haben."