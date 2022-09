"Voll im Saft": Tigges bereit für den BVB

IMAGO/Herbert Bucco

Kölns Angreifer Steffen Tigges freut sich auf das Wiedersehen mit dem BVB

In diesem Sommer wechselte Steffen Tigges von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln. Anthony Modeste schlug dagegen den genau umgekehrten Weg ein. Am Samstag kommt es nun zum Wiedersehen mit den ehemaligen BVB-Kollegen, Tigges ist nach eigener Aussage bereit für die Partie.

Ein Bruch des Sprunggelenks, den sich Tigges im März noch im BVB-Dress zuzog, erschwerte den Start in Köln. Der Angreifer begann mit Verspätung mit der Vorbereitung, musste immer wieder kürzer treten. Nun sind die Beschwerden auskuriert, vor der Länderspielpause stand der 24-Jährige im Auswärtsspiel gegen den VfL Bochum (1:1) zum ersten Mal über 90 Minuten auf dem Rasen.

"Ich fühle mich sehr gut, bin voll im Saft. Ich bin sehr zufrieden, dass ich wieder komplett fit bin. Auch nach den längeren Belastungen habe ich keine Probleme mehr mit dem Fuß", erklärte der Stürmer gegenüber dem "kicker". Nach der Unterbrechung durch die Länderspielpause will Tigges nun voll angreifen.

"Ich habe die freie Zeit auf jeden Fall gebraucht, nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf", sagte er. Die Doppelbelastung aus Bundesliga und Conference League sei mental sehr anstrengend, man müsse sich auf jede Partie neu fokussieren.

Tigges vor BVB-Spiel: "Mit manchen Abläufen hapert es"

Bis zum WM-Start muss der Effzeh in den kommenden sechs Wochen noch zwölf Partien absolvieren. Im nächsten Spiel trifft Köln am Samstag auf Tigges' Ex-Klub Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr). Der Angreifer darf sich durchaus Hoffnungen auf einen Platz in der Startelf machen - und das, obwohl noch längst nicht alles rund läuft.

In sieben Einsätzen erzielte der Mittelstürmer erst einen Treffer, ein Assist gelang ihm noch nicht. "Mit manchen Abläufen hapert es noch, speziell in Richtung Sechzehner", erkannte er selbstkritisch.

Durch den langen Ausfall von Mark Uth (Schambein-OP) fehlt Köln ein Kreativ-Spieler hinter den Spitzen. Ondrej Duda schaffte es in den letzten Spielen nicht, diese Lücke zufriedenstellend zu füllen. Uth nimmt schon wieder am Teamtraining teil, ein Einsatz gegen den BVB kommt aber sicherlich zu früh.