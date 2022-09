Trainer-Legende rät FC Bayern zu Thuram-Transfer

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Wird Marcus Thuram ein Thema beim FC Bayern?

Am Freitagabend kommt es in der Allianz Arena zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Im Vorfeld hat sich Klaus Toppmöller, Kult-Coach der Werkself, zur schlechten Stimmung bei beiden Klubs geäußert - und dem Rekordmeister einen Transfer-Tipp gegeben.

Wenn der Tabellenfünfte der Bundesliga den Fünfzehnten empfängt, sorgt das normalerweise eher selten für Aufsehen. Diesmal ist die Situation jedoch eine besondere, schließlich treffen mit dem FC Bayern und Bayer Leverkusen zwei Champions-League-Teilnehmer aufeinander.

Trainer-Legende Klaus Toppmöller will von einem Krisen-Gipfel nichts wissen. In einem Gastbeitrag für den "kicker" sprach der 71-Jährige von einem "absoluten Spitzenspiel" zweier "sehr guter Mannschaften". Zwar würden beide derzeit "ihren Ansprüchen hinterherhinken", ihre Saisonziele am Ende aber trotzdem erreichen.

Anders gesagt: Toppmöller ist von der elften Bayern-Meisterschaft in Serie "felsenfest überzeugt".

Kein Vertrauen in den BVB

Trotz vier sieglosen Partien in Folge glaubt Toppmöller fest an einen baldigen Turnaround in München.

"Irgendwann läuft es wieder, dann schaffen die auch mal zehn Siege am Stück. Ihre Dominanz ist nicht langweilig, sie haben einfach die besten Spieler und die beste Mannschaft", stellte der frühere Übungsleiter klar. Schon gegen Leverkusen erwarte er "ganz klar" einen Sieg der Bayern.

Dem vermeintlich größten Konkurrenten Borussia Dortmund traue er dagegen "nicht zu, die Saison stabil zu beenden", ergänzte Toppmöller.

Toppmöller rät FC Bayern zu Gladbachs Thuram

Die zuletzt aufgekommene Kritik an Bayern-Coach Julian Nagelsmann konnte Toppmöller nur bedingt nachvollziehen. Dem 35-Jährigen prophezeite er, "schon bald wieder Erfolg" zu haben.

Letztlich werde sich die Top-Qualität im Kader des deutschen Branchenführers durchsetzen. "Bei Sadio Mané habe ich keine Zweifel, dass er bald aus seinem Tief kommt, dazu haben sie Spieler wie Kimmich, Gnabry, Sané. Pure Klasse. Und Jamal Musiala, der "ein Weltstar wird", zählte Toppmöller die Spitzenspieler im Aufgebot der Münchner auf.

Einen Schwachpunkt sieht er dennoch. "In diesem starken Kader fehlt nach dem Abschied von Robert Lewandowski nur ein Stoßstürmer", merkte Toppmöller an.

Einen geeigneten Kandidaten wüsste er bereits: "Wäre ich der FC Bayern, würde ich mich um Mönchengladbachs Marcus Thuram bemühen. Er ist groß, schnell, kopfballstark und im nächsten Sommer ablösefrei."