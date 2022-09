Selbstbewusster Schwolow kündigt Schalker Heimsieg an

IMAGO/Ralf Treese

Will mit dem FC Schalke 04 den zweiten Saisonsieg: Alexander Schwolow

Nach der Niederlage im Revierderby gegen den BVB geht der FC Schalke 04 mit Wut im Bauch ins nächste Bundesligaspiel. Und das hat es in sich: Mit dem FC Augsburg reist ein direkter Konkurrent um den Klassenerhalt nach Gelsenkirchen. Knappen-Keeper Alexander Schwolow warnt vor den formstarken Fuggerstädtern, glaubt aber dennoch fest an einen Sieg.

Am Sonntagabend will der FC Schalke im richtungsweisenden Duell mit dem FC Augsburg den zweiten Heim-Dreier in Serie feiern. Anstoß ist um 17:30 Uhr (bei sport.de im LIVE-Ticker).

Im Vorfeld der Begegnung hat Alexander Schwolow, der im Sommer leihweise von Hertha BSC zu den Königsblauen gewechselt war, über die Vorbereitung auf die Partie gesprochen.

"Letzte Woche im Testspiel habe ich mal eine Pause gekriegt, aber trotzdem intensiv trainiert. Diese Woche ging es auch schon wieder knackig los, weil wir erst Sonntag spielen und sechs Trainingstage haben. Das ist auch nicht unbedingt üblich", gewährte der 30-Jährige im Gespräch mit "Sky" einen Einblick.

Am Limit sieht der Torwart sich und seine Teamkollegen noch nicht. "Wir tun gut daran, die Abläufe noch zu verfeinern", betonte Schwolow, der verriet: "Wir haben viel Umschaltaktionen trainiert."

Schwolow prophezeit "sehr, sehr zähes Spiel" für den FC Schalke

Um gegen den FC Augsburg bestehen zu können, fordert Schwolow eine konzentrierte Leistung - und Geduld.

"Es wird ein sehr, sehr zähes Spiel. Die Augsburger sind sehr gut drauf, haben den FC Bayern geschlagen und in Leverkusen gewonnen. Da wartet einiges auf uns. Trotzdem wollen wir die drei Punkte hier behalten", ordnete der Schlussmann die Schalker Chancen am Wochenende ein.

Er wolle zwar "nicht von einem Schlüsselspiel sprechen", so Schwolow weiter, "aber alle wissen, wie wichtig dieses Spiel ist", immerhin sei der FCA "vermutlich ein Konkurrent um den Klassenerhalt".

Von einem Erfolgserlebnis ist der Neuzugang jedenfalls fest überzeugt. "Ich gehe meist vom Positiven aus und das wäre, dass wir Augsburg zuhause schlagen", hob Schwolow hervor.