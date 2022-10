Rummenigge: Nagelsmann "großes Trainer-Talent, aber ..."

Eibner Pressefoto / Heike Feiner via www.imago-ima

Karl-Heinz Rummenigge stärkte Julian Nagelsmann den Rücken

Bayern Münchens ehemaliger Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat den zuletzt in die Kritik geratenen Trainer Julian Nagelsmann in Schutz genommen.

"Ich glaube, dass er ein großes Trainer-Talent ist. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist ein sehr junger Trainer", sagte Rummenigge am Tag nach dem Münchner 4:0 (3:0) in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen im Interview bei "Antenne 1".

"Wenn du gleich ein Kaliber wie Bayern München coachst, dann ist das auch nicht ganz so einfach", ergänzte Rummenigge. Laut des 67-Jährigen "wird man ihm auch die Zeit geben und geben müssen". Vor dem Heimsieg gegen Leverkusen waren die Bayern in der Bundesliga in vier Spielen in Serie sieglos geblieben, als Konsequenz waren die kritischen Stimmen gegenüber Nagelsmann lauter geworden.

Eine langfristige Zusammenarbeit mit Nagelsmann würde laut Rummenigge auch aus finanziellen Gründen Sinn ergeben. "Die Laufzeit hat natürlich zumindest indirekten Einfluss darauf, dass er eine hohe Ablöse gekostet hat", sagte der ehemalige Vorstandschef.

Die Münchner hatten bei der Verpflichtung Nagelsmanns im Sommer 2021 einen zweistelligen Millionenbetrag an den Liga-Konkurrenten RB Leipzig überwiesen, der 35-Jährige besitzt in München ein Arbeitspapier bis 2026.