Teamkollege erklärt Modeste-Flaute beim BVB

IMAGO/Laci Perenyi

Anthony Modeste ist noch nicht beim BVB angekommen

Bei der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund gegen seinen Ex-Klub 1. FC Köln erlebte Anthony Modeste einen bitteren Abend. Der BVB-Stürmer musste nicht nur mit Buhrufen an seiner alten Wirkungsstätte klarkommen, sondern zeigte auch noch eine enttäuschende Leistung. Teamkollege Julian Brandt nahm den Franzosen nun in Schutz.

"Bei ihm muss der Knoten mal platzen", sagte Brandt nach der Dortmunder Pleite in Köln und erklärte: "Es ist nicht einfach für ihn, weil sich das Dortmunder Spiel nicht über Flanken definiert hat."

Laut dem Nationalspieler steht Modeste besonders im Fokus: "Jeder achtet natürlich auf Tony und sagt: Er ist der BVB-Stürmer, er muss Tore machen."

Doch Brand sieht das anders. "Wenn er arbeitet und andere treffen, ist das auch gut", hob der Torschütze zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung hervor.

In dem Zusammenhang erinnerte Brandt auch an sein Formtief zurück. "Ich hatte auch mal so eine Phase. Es hilft nur dranbleiben und arbeiten", so der 26-Jährige.

Seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund erzielte Anthony Modeste erst einen Treffer. Am 4. Bundesligaspieltag schoss der Routinier die Schwarz-Gelben zum 1:0-Sieg gegen Hertha BSC. Ansonsten blieb der Franzose blass, obwohl er in allen Partien im deutschen Oberhaus in der Startelf stand.

Harte Kritik an BVB-Stürmer Modeste

Zuletzt musste Modeste heftige Kritik einstecken. "Er kommt gar nicht mehr in die Räume, um den Ball zu attackieren", monierte Dietmar Hamann bei "Sky". Der BVB spiele "im Moment zu zehnt", lautete das harte Urteil des ehemaligen Nationalspielers.

Zudem forderte Hamann: "Es dringend an der Zeit, dass Moukoko seine Chance bekommt." Der deutsche U21-Nationalspieler wurde bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt.