Bericht: Kane kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen

IMAGO/David Klein

Ballert Harry Kane bald für den FC Bayern?

Seit dem Sommer-Abschied von Robert Lewandowski wird Harry Kane immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Und wie es aussieht, ist der Spurs-Angreifer einem Wechsel nach München gegenüber nicht abgeneigt.

Wie intensiv das Interesse des FC Bayern an Harry Kane von Tottenham Hotspur wirklich ist, ist offen. Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte über einen angeblichen Austausch. Der "kicker" vermeldete jüngst, dass der Mittelstürmer ein heißer Kandidat beim deutschen Fußball-Rekordmeister ist. Das Fachmagazin enthüllte sogar, dass "eine erste Kontaktaufnahme" stattgefunden haben soll.

Europas berühmtester Transfer-Insider Fabrizio Romano hingegen räumte zwar ein, dass Kane "sehr geschätzt" werde bei den Bayern-Bossen und sogar als "perfekter Stürmer" für die Bundesliga angesehen werde. Aber: Ein Gespräch mit dem englischen Nationalspieler soll es bislang nicht gegeben haben.

So oder so: Wie "Sky" erfahren hat, ist der Name Kane "nicht zu 100 Prozent vom Tisch" in München. Aktuell sei der 29-Jährige zwar kein heißes Thema, könnte es aber spätestens im Sommer werden.

Demnach haben die Verantwortlichen des FC Bayern Kanes Situation bei den Spurs genau im Blick. Der Vertrag des Angreifers läuft Mitte 2024 aus, im kommenden Jahr müsste er also verlängern - oder eben wechseln. Vielleicht sogar nach München.

Harry Kane könnte beim FC Bayern Titel sammeln

Denn wie "Sky" weiter berichtet, kann sich Kane einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen. Sollte es also im Sommer Handlungsbedarf geben, weil der im Sommer verpflichtete Youngster Mathys Tel noch Zeit braucht und/oder Stürmer-Routinier Eric-Maxim Choupo-Moting den Klub verlässt, dürfte der Name des Tottenham-Stars wieder ganz oben auf der Wunschliste von Trainer Julian Nagelsmann auftauchen.

In 396 wettbewerbsübergreifenden Spielen erzielte Kane beeindruckende 255 Tore für die Spurs und legte zudem 60 Treffer auf. Dreimal wurde er Torschützenkönig in der Premier League, zweimal Englands Spieler der Saison. Ein nationaler oder internationaler Titel war ihm bislang jedoch nicht vergönnt. Dies könnte sich bei einem Wechsel nach München ändern.