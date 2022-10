Matthäus sicher: Deshalb hinkt Bayern in der Liga hinterher

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus hat den Finger beim FC Bayern in die Wunde gelegt

Nur ein Sieg aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen, dazu ein Rückstand von mittlerweile vier Zählern auf den Spitzenreiter 1. FC Union Berlin: Die Anzeichen verdichten sich, dass die überragende Meisterserie von zehn Titeln in Folge beim FC Bayern in 2022/2023 tatsächlich ihr Ende finden könnte. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat seine Sichtweise erläutert, woran das primär liegen dürfte.

Der 61-Jährige sieht in Teilen der Mannschaft beim deutschen Rekordmeister derzeit in erster Linie ein Einstellungs-Problem, wie er in seiner "Sky"-Kolumne deutlich machte: "Vielleicht sind einige Spieler dieses Jahr nicht bereit, in der Liga alles zu geben, weil sie schon so oft Deutscher Meister geworden sind", meinte Matthäus, der selbst sieben Mal mit dem FC Bayern den Titel in der Bundesliga holte.

Auf konkrete Namen wollte sich der heutige TV-Experte zwar nicht festlegen. Trotzdem zog er vor allem die letzten Auswärtsspiele beim FC Augsburg (0:1) und zuletzt beim BVB (2:2) als Beispiele dafür heran, woran es momentan bei den Münchnern besonders hapert: "Dieses Quälen, wie es nötig ist, wenn man in Augsburg zurückliegt oder in Dortmund trotz Führung weiter Gas geben muss. Dieser Fight ist aktuell beim FC Bayern nicht mehr jederzeit spürbar."

FC Bayern vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg

Laut Matthäus sei die der Grund, warum die Mannschaft des FC Bayern "in der Bundesliga ihren Ansprüchen hinterherhinkt".

Nach bisher neun von 34 gespielten Runden gäbe es noch ausreichend Gelegenheiten, noch an das maximale Leistungspotenzial heranzukommen, beschwichtigte der Weltmeister von 1990. Allerdings warnte Matthäus gleichzeitig: "Das kann sich jederzeit ändern, aber dafür müssen die Spieler anfangen, Woche für Woche ihr ganzes Potenzial abzurufen. Es wäre langsam an der Zeit."

Nach dem 2:2-Remis bei Borussia Dortmund geht es für den FC Bayern in der Bundesliga am kommenden Sonntag ins nächste Spitzenspiel, wenn um 19:30 Uhr das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg ansteht.