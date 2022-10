Enthüllt: BVB plant Zukunftsgespräche mit Hummels

IMAGO/Simon Stacpoole

Mats Hummels könnte beim BVB verlängern

Mats Hummels zählt bei Borussia Dortmund weiterhin zu den unverzichtbaren Leistungsträgern. Aus diesem Grund winkt dem BVB-Routinier wohl eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Wie "Bild" berichtet, denken die Schwarz-Gelben darüber nach, Hummels mit einem neuen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Saison auszustatten. Der Innenverteidiger ist aktuell nur noch bis zum kommenden Sommer an den BVB gebunden.

Auch im Alter von 33 Jahren spielt der Weltmeister von 2014 unter Cheftrainer Edin Terzic eine Schlüsselrolle, trug in Abwesenheit von Spielführer Marco Reus zuletzt die Kapitänsbinde. Hummels geht bei Borussia Dortmund in dieser Saison durch starke Leistungen voran. Kein Wunder also, dass der BVB den Verteidiger gerne in den eigenen Reihen halten würde.

"Bild" zufolge sollen die Vertragsgespräche spätestens nach der Fußball-WM in Katar aufgenommen werden. Gut möglich, dass Hummels bei der Weltmeisterschaft (21. November bis zum 18. Dezember) dem Kader von Bundestrainer Hansi Flick angehören wird.

Hummels fällt beim BVB durch Rundumschlag auf

Zunächst steht jedoch der Alltag mit dem BVB auf dem Programm. In den vergangenen Tagen war Hummels bei den Westfalen durch einen Rundumschlag bezüglich der eigenen Spielweise aufgefallen. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss", sagte der Abwehrmann nach dem 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla gegenüber "Prime Video".

Terzic nahm Hummels für die harschen Worte in den Schutz. "Es geht darum, dass wir besser werden wollen und nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Deshalb habe ich kein Problem damit, wenn Mats im Wir spricht", sagte der BVB-Coach. Schließlich hat sich Hummels seine Führungsrolle in der Dortmunder Mannschaft über Jahre erarbeitet. Die Verantwortlichen hoffen nun, dass der Innenverteidiger über den Sommer 2023 hinaus bleibt.