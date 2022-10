"Weltklasse": Thuram als Gladbachs Lebensversicherung

IMAGO/Eibner/Memmler

Marcus Thuram überzeugt bei Gladbach

Sein Trainer Daniel Farke bescheinigte Marcus Thuram nach seinen beiden Toren für Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg "höchste internationale Klasse". Beim Gegner sprach man sogar von Weltklasse.

Marcus Thuram wollte seine eigenen Auftritt nicht bewerten, der Topstürmer von Borussia Mönchengladbach ließ lieber seine Saisontreffer sechs und sieben sprechen und sich von den Beteiligten beider Seiten überschwänglich loben.

"Marcus hat höchste internationale Klasse", sagte sein Trainer Daniel Farke nach dem Galaauftritt des Franzosen beim 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg. Bei den Niedersachsen griff man noch höher ins Regal. VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer bei "Sky": "Thuram besitzt wirklich Weltklasseformat. Seine Wirkung muss man auf ein Minimum reduzieren, das haben wir leider nicht geschafft."

Zwar reichten seine beiden sehenswerten Tore in der 13. und 48. Minute nicht zum ersten Auswärtssieg der Rheinländer in dieser Saison, aber sie verhinderten nach dem 1:5-Debakel zwei Wochen zuvor beim Wolfsburger Nordrivalen Werder Bremen eine weitere Nullrunde auf fremdem Platz.

Das große Verdienst des einstigen Oberligastürmers Farke ist es, den Sohn des ehemaligen Welt- und Europameisters Lilian Thuram vom Flügelangreifer zu einem klassischen Mittelstürmer herkömmlicher Prägung umgeformt zu haben. Und Thuram junior ist in seiner neuen Rolle bei den Fohlen förmlich aufgeblüht.

"Marcus ist ein nahezu kompletter Stürmer, er hat auch alle Qualitäten für die Neuner-Position", sagte der Coach über den 25-Jährigen, dessen Team in der Offensive nicht so gut besetzt ist, wie es sich Farke wünschen würde. Denn wenn dessen offensiven Stammkräfte Alassane Plea und/oder Lars Stindl wie zuletzt verletzt ausfallen, ist Thuram oftmals auf sich allein gestellt.

Thuram bekommt das Vertrauen von Farke

Das Vertrauen seines Trainers zahlt er mit Leistung zurück, Thuram ist froh, bei der Borussia wieder mehr Wertschätzung zu erfahren. Unter Farkes Vorgänger Adi Hütter war Thuram eher ins Abseits geraten und unzufrieden mit seiner persönlichen Situation in Mönchengladbach.

Aktuell hat also die Borussia, was die Norddeutschen schmerzlich vermissen: Einen Top-Angreifer mit Torgarantie. Nationalspieler Lukas Nmecha kommt bislang erst auf drei Saisontreffer, der Niederländer Wout Weghorst, der binnen vier Jahren 59 Tore für die Wölfe schoss, wurde in der vergangenen Saison nach England transferiert.

Kovac sieht positive Entwicklung

"Unsere Entwicklung ist positiv, wir sind auf dem richtigen Weg. Aber wir müssen in der Vorwärtsbewegung noch präziser spielen und auch etwas aus unserem Chancenplus machen", sagte VfL-Trainer Niko Kovac, der seinen 51. Geburtstag gern mit einem Heimsieg gefeiert hätte.

So blieb es bei einem geselligen Abend mit Familie und Freunden und einem Glas Rotwein. Und dem Blick nach vorn auf die zweite DFB-Pokalrunde, dort trifft der VfL im Nachbarschafts-Derby am Dienstag (18:30 Uhr/Sky) auf den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig, der sich nach schwachem Start in der neuen Umgebung immer besser akklimatisiert.

"Ich muss nicht hier leben, um zu wissen, wie wichtig ein Sieg für unsere Fans ist", sagte Kovac. Und auch für ihn, denn über den Pokal scheint der Weg in den vor Saisonbeginn als Ziel ausgerufenen internationalen Wettbewerb derzeit eher erreichbar als über die Liga.