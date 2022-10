Enthüllt: Darum schmiss Werder Ducksch aus dem Kader

IMAGO/nordphoto GmbH / gumzmedia

Marvin Ducksch fehlt Werder Bremen im DFB-Pokal

Am Dienstagabend verkündete Werder Bremen, dass Coach Ole Werner Stürmer Marvin Ducksch "aus disziplinarischen Gründen" aus dem Kader für das DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn gestrichen hat. Inzwischen ist wohl bekannt, was sich der 28-Jährige hat zu Schulden kommen lassen.

Ducksch habe "am Sonntag den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen" verpasst "und nahm nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teil", so viel teilte Werder bereits mit. Die "DeichStube" bringt nun mehr Licht ins Dunkel.

Demnach soll Ducksch in der "Nacht zum Sonntag ausgiebig in der Bremer Disco 'La Viva' gefeiert" und daher schlicht verschlafen haben. Besonders bitter: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen haben die Hanseaten unlängst erst ihre Corona-Maßnahmen verstärkt.

Zum Schutz vor dem Coronavirus werden die Akteure von Werder Bremen vorerst keine Autogramm- und Fotowünsche der Fans vor und nach dem Training erfüllen, teilte der SVW mit. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wollen die Grün-Weißen zudem demnächst keine Trainingstermine mehr veröffentlichen.

Ducksch nicht der einzige Werder-Profi in Feierlaune

Zudem verzichtete Werder aus selbigen Grund am Wochenende auf einen gemeinsamen Besuch des Volksfestes am Bremer Freimarkt. Man müsse "einfach aufpassen" und versuchen, die "Kontakte zu minimieren", erklärte Fußballchef Clemens Fritz. Marvin Ducksch verlegte die Feierlichkeiten allerdings angeblich schlicht an einen anderen Ort.

Ducksch soll der "DeichStube" zufolge zudem nicht alleine gefeiert haben. Oliver Burke soll seinen Teamkollegen begleitet haben. Während Burke allerdings pünktlich zu den Terminen am Sonntag erschien, tauchte Ducksch verspätet und "deutlich angeschlagen" zur Teamsitzung auf, heißt es.

Werders Sportlicher Leiter Frank Baumann wollte sich auf Nachfrage der "DeichStube" nicht zu den Enthüllungen äußern.