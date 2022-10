S04-Trainersuche vor Abschluss - Transfers angekündigt

Sportvorstand Peter Knäbel hat sich zur Trainersuche des FC Schalke 04 geäußert und angekündigt, dass sich die abstiegsbedrohten Knappen im Winter um weitere Neuzugänge bemühen werden.

"Wir werden auf jeden Fall nachrüsten", sagte Knäbel dem TV-Sender "Bild" am Sonntag. "Es ist unsere allererste Pflicht, den Kader aufzuforsten und zu verstärken", sagte Knäbel im Hinblick vor allem auch auf die vielen Verletzten derzeit. Da zurzeit vier Innenverteidiger ausfallen, hatte Schalke in der vergangenen Woche den zuvor vertragslosen Timothée Kolodziejczak verpflichtet.

Hoffnung macht dem S04-Boss, dass man inzwischen von "einem stabilen Schalke" reden könne und entsprechend über einen gewissen finanziellen Handlungsspielraum verfüge. Allerdings kündigte Knäbel auch an, intern neue Spieler aus der Knappenschmiede in den Profikader zu befördern.

Dass Ex-Mäzen und -Aufsichtsratschef Clemens Tönnies dem FC Schalke 04 ebenfalls mit einer Finanzspritze aushelfen könnte, wollte Knäbel nicht ausschließen. Man befinde sich zumindest "in gutem Kontakt".

Weiterhin äußerte sich Knäbel zur Trainersuche des FC Schalke, der sich in der vergangenen Woche von Frank Kramer getrennt hatte, bislang aber keinen Nachfolger präsentieren konnte.

FC Schalke 04 wird bald neuen Trainer verkünden

Einen "Plan-B" habe man selbstredend immer in der Tasche gehabt, das könne man auch von ihm und Sportdirektor Rouven Schröder erwarten, erklärte Knäbel. Allerdings gebe es natürlich immer nicht nur den einen Kandidaten, weshalb man sich ein wenig Zeit genommen habe und vorerst Matthias Kreutzer das Vertrauen schenke. "Auch da sind wir von dieser Lösung überzeugt, weil sie uns auch die nötige Zeit gibt, die bestmögliche Lösung für Schalke zu finden", so Knäbel.

Allerdings würden "die guten Trainer auch nicht wie reife Früchte von den Bäumen fallen", es gebe einen "hohen, hohen Verdrängungskampf um die besten Trainer" und es komme zudem aufs Timing an, so 56-Jährige.

Eine Entscheidung werde man allerdings in Kürze fällen. "Die Prüfung ist in den letzten Zügen, insofern wird es nicht mehr lange dauern, bis wir eine Entscheidung fällen", enthüllte Knäbel und bestätigte auf Nachfrage, dass man wohl in der nächsten Woche Vollzug vermelden könne.