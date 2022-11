Reis beschwört Schalke-Umschwung: "Haben Euphorie entfacht"

IMAGO/Eibner/Memmler

Thomas Reis will mit Schalke 04 seinen ersten Sieg feiern

Seine ersten zwei Spieler als Cheftrainer des FC Schalke hat Thomas Reis jeweils verloren. Im dritten Anlauf gegen den 1. FSV Mainz 05 am Mittwochabend (ab 20:30 Uhr) soll es endlich mit dem ersten Sieg als S04-Coach klappen.

Nach der Auswärtspleite bei Mitaufsteiger Werder Bremen (1:2) am Samstagabend verwies Thomas Reis am Dienstag auf der Spieltags-Pressekonferenz auf die positiven Aspekte der Partie.

"Wir haben eine Euphorie entfacht mit dem Auswärtsauftritt, deswegen steigen auch die Ansprüche. Dem musst du gerecht werden, dem möchtest du auch gerecht werden. Es entsteht eine leichte Drucksituation. Aber ich finde diesen Druck einfach positiv. Es gilt, sich diesem Druck zu stellen und mit Freude und Elan nach Möglichkeit die drei Punkte zu holen", gab der neue Linienchef der Gelsenkirchener die Richtung für das vorletzte Heimspiel des Kalenderjahres vor, ehe es am kommenden Samstag ebenfalls zu Hause noch gegen den FC Bayern geht.

Obwohl die Schalker mittlerweile schon fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz liegen, will Reis derzeit keinen Pessimismus rund um die Königsblauen gelten lassen: "Es gab auch in Jahren zuvor schon andere Situationen, dass Mannschaften, die hinten drin und abgeschrieben waren, mit harter Arbeit und Matchglück wieder zurückgekommen sind."

Schalke-Trainer Thomas Reis fordert Fleiß und Kampfgeist

Dies gilt insbesondere auch für den Gegner vom Mittwochabend. Die Mainzer standen in der Schalker Abstiegssaison 2019/2020 nach der Hinrunde noch punktgleich mit S04 auf dem vorletzten Tabellenplatz. In der Rückrunde holte Bo Svensson mit seiner Mannschaft dann mehr als viermal so viele Punkte und feierte am Ende den sicheren Klassenerhalt.

"Mir ist es wichtig, dass die Mannschaft Vertrauen in mich findet. Es ist keine einfache Situation. Aber es nützt ja nichts. Wir müssen uns das Glück erarbeiten. Das bedeutet wieder, viel zu laufen, viel zu kämpfen und mit der Euphorie des Publikums alles in die Waagschale zu werfen", fügte Reis hinzu, der mit den Knappen die Pleitenserie von insgesamt sieben Bundesliga-Niederlagen in Folge durchbrechen will.

Personell hat sich die angespannte Situation auf Schalke derweil nicht sonderlich verändert. So fallen vor allem im Defensivbereich mit Sepp van den Berg, Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan oder Ibrahima Cissé gleich mehrere Alternativen für die Viererkette verletzt aus.