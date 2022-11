BVB-Angreifer während WM-Pause operiert

IMAGO/Revierfoto

BVB-Profi Anthony Modeste will nach der WM-Pause wieder angreifen

Anthony Modeste befindet sich mit Borussia Dortmund in der WM-Pause. Der BVB-Angreifer hat die Zeit für einen medizinischen Eingriff genutzt.

Wie Borussia Dortmund am Donnerstag offiziell mitgeteilt hat, wurde Anthony Modeste am Mittwochabend an der Leiste operiert. Die OP sei "erfolgreich" verlaufen, heißt es in der BVB-Mitteilung.

"Jetzt geht es direkt in die Reha, damit ich im neuen Jahr wieder fit und voller Energie auf dem Platz stehen kann", erklärte Modeste.

Der Neuzugang musste sich in den vergangenen Wochen mit Leisten-Beschwerden herumplagen. In der WM-Pause will sich der 34-Jährige wieder im Form bringen.

Modeste beim BVB mit Höhen und Tiefen

In seinem ersten Halbjahr beim BVB erlebte Modeste größtenteils eine schwierige Zeit. In 19 Pflichtspielen erzielte der Sommer-Einkauf gerade einmal zwei Tore für die Schwarz-Gelben.

Nachdem Modeste mit seinem späten Ausgleich im Klassiker gegen den FC Bayern (2:2) Anfang Oktober für ein Highlight sorgen konnte, verlor der Franzose in der Folge seinen Stammplatz an BVB-Youngster Youssoufa Moukoko.

Modeste war im Sommer für rund 5,1 Millionen Euro vom 1. FC Köln nach Dortmund gewechselt. Die Westfalen reagierten mit dem Transfer auf den Hodentumor-Befund bei Sébastien Haller.

Haller muss sich Operation unterziehen

Der 28 Jahre alte Neuzugang konnte noch kein Pflichtspiel für den BVB absolvieren. Am Mittwochabend gab Haller auf Twitter bekannt, sich einer Operation unterziehen zu müssen.

"Ich möchte mitteilen, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist. Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen, um diesem Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig ein Ende zu setzen", erklärte Haller nach Ende der Chemotherapie.

"Wir wünschen Dir weiterhin viel Kraft, Seb! Bleib stark!", reagierten die Dortmunder. Wann Haller für Borussia Dortmund auf dem Platz stehen kann, ist somit weiterhin unklar.