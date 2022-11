Medien: Bellingham fordert Kroos-Aus

IMAGO/Revierfoto

Jude Bellingham wird dem BVB im Sommer wohl den Rücken kehren

Kaum ein Tag vergeht derzeit, ohne dass neue Spekulationen um Jude Bellingham von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund die Schlagzeilen füllen. Diesmal steht eine vermeintliche Forderung des BVB-Youngsters im Fokus.

Mit seinen überragenden Leistungen im Trikot des BVB hat sich Jude Bellingham längst ins Schaufenster und auf die Einkaufzettel der europäischen Fußball-Elite gespielt. Manchester United, Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea und Real Madrid, lässt sich das Quintett zusammenfassen, das am häufigsten mit einem Kauf des 19-Jährigen in Verbindung gebracht wird und sich den englischen Nationalspieler wohl auch leisten kann. Glaubt man Berichten aus Spanien, sieht sich Bellingham selbst am ehesten in der Primera División - sofern seine Bedingung erfüllt wird.

Bellingham soll nicht nur darauf aus sein, ein sattes Gehalt einzustreichen und mit seinem künftigen Arbeitgeber um die ganz großen Titel zu spielen, sondern auch größten Wert darauf legen, dass er eine entscheidende Rolle im Team spielt.

Für einen Wechsel zu Real Madrid, ein Ziel, dem Bellingham durchaus offen gegenüberstehen soll, soll der Brite daher eine klare Forderung stellen. Das berichtet "El Nacional". Demnach hat Bellingham eindeutig kommuniziert, dass er seine Zukunft nur bei den Königlichen sieht, wenn der Vertrag mit Toni Kroos nicht über den Sommer 2023 hinaus verlängert wird.

BVB-Star fürchtet "Nebenrolle"

Angesichts des vorhandenen Personals im Real-Mittelfeld soll Bellingham andernfalls fürchten, sich unter Coach Carlo Ancelotti "in einer Nebenrolle wiederzufinden", heißt es in dem Bericht. Sollte Real dem Wunsch nicht entsprechen, wird sich Bellingham mit seinen anderen Optionen beschäftigen.

Dass Real Madrid Kroos, der seit 2014 in Madrid spielt und Real zu zahlreichen Erfolgen führte, auf "Befehl" eines potenziellen Neuzugangs vor die Tür setzen würde, scheint ausgeschlossen, ein Abschied des Deutschen aus der spanischen Hauptstadt hingegen nicht. Angeblich würde Kroos seine Karriere zwar nur zu gerne bei Real ausklingen lassen, fordert aber wohl mindestens eine Verlängerung um zwei Jahre. Sollte Madrid diese nicht offerieren, sollen zudem schon zahlreiche Klubs angeklopft haben.

Die Entwicklungen um den Ex-Nationalspieler sind aber sicher nicht die einzige Hürde auf dem Weg zu einer Bellingham-Verpflichtung. Hinterfragen darf man auch, ob Real im Ablösepoker mit den finanzstarken englischen Klubs mithalten kann. Zu guter Letzt muss man aber wohl auch die Information des umtriebigen katalanischen Portals hinterfragen.