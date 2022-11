BVB-Transferplanung "sehr, sehr schwierig"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Teammanager Ingo Preuß (l.) zieht ein gemischtes Halbjahres-Fazit

Borussia Dortmunds U23 steht nach einem Halbjahr mit Höhen und Tiefen zur Winterpause auf Tabellenplatz 14 der 3. Liga. BVB-Teammanager Ingo Preuß zieht entsprechend ein gemischtes Fazit.

"Es war schwierig. Es gab nicht diese tollen Hurra-Erlebnisse wie im letzten Jahr, obwohl wir bis zum Spiel in Elversberg fast punktgleich unterwegs waren", konstatierte der 64-Jährige im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Preuß ergänzte: "Es gab auch in der vergangenen Saison Phasen, in denen wir jede Menge Spiele verloren haben. Aber das wurde verdeckt durch Siege wie ein 4:1 gegen Duisburg oder ein 5:2 in Freiburg."

Der BVB hatte im Aufstiegsjahr einen starken neunten Rang belegt. "Toller Fußball und grandiose Offensivkräfte", seien den Leuten im Gedächtnis geblieben", sagte Preuß. "Wir sind in der letzten Saison nie ernsthaft in Abstiegsgefahr geraten. Das war in dieser Hinsicht eine total ruhige Saison."

Abgang von BVB-Torjäger Bradley Fink "sehr unglücklich gelaufen"

Die aktuelle Berg- und Talfahrt mit einem verkorksten Saisonstart und einer zwischenzeitlichen Serie von sechs ungeschlagenen Spielen überrascht BVB-Teammanager Preuß nicht, "weil wir die Abgänge, die wir im Sommer hatten, nur schwer ersetzen können, sofern das in dieser Form überhaupt möglich ist".

Die Tor- und damit Punkteausbeute sei 2022/2023 schlechter. "Hätten wir drei bis fünf Tore mehr erzielt, hätten wir auch ein paar Punkte mehr. Dann sähe die ganze Geschichte schon anders aus", sagte Preuß.

Der Last-Minute-Abgang von Torjäger Bradley Fink in Richtung FC Basel sei "sehr unglücklich gelaufen", so Preuß. "Es ist mir in den letzten Stunden der Transferperiode nicht mehr gelungen, eine Verpflichtung umzusetzen. Wir hätten schon gerne einen Spieler dazu geholt."

BVB will "Stellenwert der U23 erhöhen"

Ob sich im Januar noch Transfers für die Zweitvertretung des BVB umsetzen lassen, steht ebenfalls noch in den Sternen.

"Ich hätte natürlich schon gerne Verstärkungen, aber das muss dann auch in das Gesamtkonzept des Vereins passen. Wir wollen was versuchen, aber es ist im Moment sehr, sehr schwierig", sagte Preuß.

Der Klub wolle aber "den Stellenwert der U23 künftig nochmals erhöhen", ein zusätzlicher Scout werde eingestellt, kündigte Preuß an.