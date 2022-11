So erlebte BVB-Star Hummels die WM-Pleite gegen Japan

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Mats Hummels befindet sich mit dem BVB auf Südostasien-Reise

Die Nicht-Berücksichtigung von Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels war im Vorfeld der WM in Katar ein großes Thema. Nach der 1:2-Auftaktpleite gegen Japan stellt sich Fußball-Deutschland die Frage: Hätte der BVB-Star helfen können? Wäre die Niederlage mit Hummels' Hilfe gar zu verhindern gewesen?

Dass der 33-Jährige nur allzu gerne im Kader der deutschen Nationalmannschaft in Katar dabei gewesen wäre, daraus machte der Leistungsträger des BVB keinen Hehl.

Die Nicht-Nominierung sei eine der größten Enttäuschungen seiner Profi-Karriere gewesen, erklärte Hummels am Tag der Kaderbekanntgabe in den sozialen Netzwerken.

Statt mit dem DFB-Team für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft zu kämpfen, befindet sich der WM-Held von 2014 derzeit auf Südostasien-Tour mit seinem BVB.

Für die vielen schwarz-gelben Anhänger aus Singapur, wo der Dortmunder Tross zunächst Station macht, ist Hummels DER Star im angereisten BVB-Team.

Auch Ex-Nationalspieler Can und Schulz auf BVB-Reise

Zur Dortmunder Entourage in Singapur zählen ansonsten weitere Nicht-WM-Fahrer wie unter anderem der türkische Nationalspieler Salih Özcan, die DFB-Akteure a.D. Emre Can und Nico Schulz oder Felix Passlack.

Am Donnerstagnachmittag stand das erste von insgesamt drei angesetzten Freundschaftsspielen der PR-Tour auf dem Plan. Gegner waren die Lion City Sailors.

Die 1:2-Schmach seiner einstigen Nationalmannschaftskollegen gegen Japan verfolgte Hummels am Mittwoch übrigens beim offiziellen Empfang ("Welcome Party") der Dortmunder Reisegruppe in Singapur, an dem auch viele Medienvertreter und Sponsoren teilnahmen.

Wie es in einem "Sky"-Bericht hieß, war der BVB-Verteidiger während der desolaten zweiten Halbzeit Deutschlands gegen immer stärker werdende Japaner bemüht, sich keine größeren Emotionen anmerken zu lassen.

Weder Genugtuung, noch Gleichgültigkeit oder Traurigkeit seien bei Hummels erkennbar gewesen, heißt es.