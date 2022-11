Terzic schützt angezählten BVB-Star

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Donyell Malen (l.) strauchelt beim BVB

Donyell Malen ist eines der Sorgenkinder bei Borussia Dortmund. Obwohl der Niederländer in seiner Zeit beim BVB noch nicht durchgestartet ist, glaubt Cheftrainer Edin Terzic weiterhin an den Angreifer.

Für rund 30 Millionen Euro hatte sich Borussia Dortmund im Sommer 2021 die Dienste an Donyell Malen gesichert.

Auf seinen Durchbruch bei den Schwarz-Gelben wartet der 23-Jährige aber nach wie vor vergebens. In der laufenden Saison könnte der Oranje-Profi nur im DFB-Pokalspiel gegen Drittligist 1860 München (3:0) treffen.

BVB-Trainer Terzic: "Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird"

"Donny weiß, was ich von ihm erwarte", stellte BVB-Cheftrainer Edin Terzic gegenüber "Bild" klar: "Er hat unglaubliche Fähigkeiten, ist aber sehr unglücklich, wenn er nicht trifft. Das hat ihn in den letzten Monaten sehr genervt."

Doch noch erhält Malen Rückendeckung durch seinen Trainer. "Wir wissen, dass er irgendwann treffen wird. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn er dann wieder Selbstvertrauen hat, wird es einfacher für Donny, seine Qualitäten zu zeigen", meinte Terzic.

"Ich kann vieles besser machen. Dafür muss ich positiv bleiben und weiter hart arbeiten", sagte Malen selbst zu seiner schwachen Form.

BVB-Sportdirektor Kehl zählt Malen an

Im November wurde der Offensivspieler noch von Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl angezählt. "Seine Torausbeute ist nicht zufriedenstellend, das ist offensichtlich", so der BVB-Manager damals gegenüber den "Ruhr Nachrichten".

"Er ist mit seinen Leistungen noch nicht da, wo er sein möchte und wir ihn mit seinen Fähigkeiten sehen, aber wir glauben fest an ihn", führte Kehl aus: "Es gibt nur einen Weg, das zu ändern: harte Arbeit. Wenn er diesen Weg geht, wird er uns auch noch richtig helfen", so der 42-Jährige über Malen, der in Dortmund bis 2026 unter Vertrag steht.