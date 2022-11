Bericht: Bellingham steht mit Liverpool schon in Kontakt

IMAGO/ULMER

Jude Bellingham spielt derzeit für England bei der WM in Katar

Bei der Fußball-WM in Katar spielt Jude Bellingham derzeit ein Turnier mit Höhen und Tiefen. Seiner Glanzleistung zum Auftakt gegen den Iran, als ihm beim 6:2-Erfolg der Three Lions sogar sein erster Treffer im ersten Spiel bei einer Weltmeisterschaft glückte, folgte eine blasse Vorstellung beim 0:0 gegen die USA, bei der der BVB-Star vorzeitig ausgewechselt wurde. Ungeachtet dessen bleibt Bellingham bei Borussia Dortmund das bestimmende Gesprächsthema.

Wie geht es weiter mit dem Youngster, der sich beim BVB in den letzten beiden Jahren vom Rohdiamanten zum absoluten Leader und unumstrittenen Stammspieler entwickelt hat?

Fakt ist und bleibt, dass Bellingham bis 2025 an die Schwarz-Gelben gebunden ist, keine Ausstiegsklausel in seinem Kontrakt verankert hat und den Dortmundern im Sommer 2023 wahrscheinlich eine enorme Ablösesumme einspielen wird.

Nun vermeldete der Transferexperte Fabrizio Romano eine neue Wasserstandsmeldung in der Causa Bellingham. Nach seinen Informationen soll vor allem der FC Liverpool ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen haben.

BVB betont gelassen in der Bellingham-Frage

Dem Insider zufolge ist Bellingham "das Hauptziel" für die Reds, die bereits seit Monaten als Kauf-Kandidat Nummer eins für den englischen Nationalspieler und WM-Teilnehmer gelten. Ein Kontakt zwischen dem Teenager und den Liverpoolern um Teammanager und Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp soll bereits bestehen.

Neben dem derzeitigen Tabellensechsten der Premier League sollen aber auch der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid sowie Liverpools Ligakonkurrenten Manchester City und FC Chelsea den Mittelfeldstar im Fokus haben.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund hatten sich bis zuletzt betont entspannt in der Personalfrage gezeigt, halten sie doch das Heft des Handeln bei Bellingham in der Hand.

Klar ist demnach, dass in diesem Kalenderjahr keine Gespräche, geschweige denn konkrete Transferverhandlungen mehr geführt werden. Nach der WM in Katar verabschiedet sich Bellingham nach rund 30 Pflichtspielen alleine seit Saisonbeginn 2022/2023 für den BVB und die Nationalmannschaft in den Urlaub.

