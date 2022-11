Neuer Name auf Schalkes Sportdirektor-Liste enthüllt

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Carsten Wehlmann wird beim FC Schalke 04 gehandelt

Seit dem Rückzug von Rouven Schröder steht der FC Schalke 04 ohne Sportdirektor da. Einen Nachfolger werden die Königsblauen wohl auch erst im Sommer präsentieren.

Laut "kicker" hat die Neubesetzung der Sportdirektorenstelle beim FC Schalke 04 keine Priorität. "Die Suche nach Spielern und das Abstecken der finanziellen Rahmenbedingungen ist im Moment vorzuziehen", zitiert das Magazin Sportvorstand Peter Knäbel.

Konkretisieren wolle Schalke die Suche erst zum Transferfenster im kommenden Sommer.

Als mögliche Kandidaten nennt der "kicker" drei Namen: Benjamin Schmedes (Vitesse Arnheim), Marcus Mann (Hannover 96) und Carsten Wehlmann (Darmstadt 98). Schmedes und Mann wurden zuletzt schon von der "Bild" als Nachfolger gehandelt.

Kontakt zu Schmedes, der beim niederländischen Erstligisten als Technischer Direktor unter Vertrag steht, bestätigte Knäbel: "Seit unserer gemeinsamen Zeit beim HSV tauschen wir uns regelmäßig aus." Der 37-Jährige gehöre aber nicht zum ernsthaften Kandidatenkreis.

In Zurückhaltung übt sich Schalke wohl auch wegen Schmedes noch bis 2024 laufenden Arbeitspapiers in Arnheim. Eine mögliche Ablöse für einen neuen Sportdirektor bezeichnete Knäbel als "Hindernis", man wolle sich nicht in seinen "eigenen Mitteln beschneiden".

Schmedes arbeitete in der Vergangenheit als Chefscout beim HSV und als Sportdirektor und Geschäftsführer Sport beim VfL Osnabrück.

Interne Lösung beim FC Schalke 04 mit Gerald Asamoah?

Weitere Kandidaten seien Marcus Mann und Carsten Wehlmann. Manns Vertrag bei Hannover 96 läuft nach der Saison aus. Konkrete Gespräche über eine Verlängerung sind laut "Bild" Stand jetzt nicht geplant.

Wehlmann ist seit 2019 Sportlicher Leiter bei Darmstadt 98. Sein Kontrakt ist ebenfalls nur noch bis zum Saisonende datiert.

Auch eine interne Lösung schloss Knäbel "keinesfalls" aus. Gerald Asamoah, aktuell Leiter Lizenzbereich, gilt als Kandidat. Der Ex-Profi absolviert aktuell einen Lehrgang, in dem er sich zum Sportdirektor ausbilden lässt.

Zuletzt hieß es zwar, es gebe rund um den Klub durchaus Zweifel an seiner Eignung für diese extrem verantwortungsvolle Aufgabe, Asamoah selbst soll sich den Job aber zutrauen.