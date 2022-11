Schalke und Köln im Transferduell um Frankreich-Juwel

IMAGO/Michael Baucher

Nathanael Mbuku soll das Interesse von FC Schalke 04 und 1. FC Köln geweckt haben

Auf der Suche nach vielversprechenden Talenten sind der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln offenbar auf den gleichen Spieler gestoßen: Nathanael Mbuku von Stade Reims.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" aus Frankreich erfahren haben will, zeigen sowohl Schalke als auch Köln Interesse an dem 20 Jahre alten Franzosen.

Mit dem griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus habe bislang nur ein anderer Interessent Kontakt zu Mbuku aufgenommen.

Mbukus Vertrag bei Stade Reims ist nur noch bis zum Saisonende datiert, die Ablöse im Winter dürfte folglich überschaubar sein.

Auf einer Verlängerung dürften wohl weder Mbuku noch der französische Erstligist heiß sein. In der aktuellen Saison spielt der Offensiv-Allrounder kaum eine Rolle im Team von Trainer Will Still.

Erst sechs Kurzeinsätze in der Ligue 1 stehen zu Buche. Auf einen Startelfeinsatz wartet das Talent bislang vergeblich.

In der Saison 2020/2021 kam er mit gerade einmal 18 Jahren bereits auf 32 Spiele im französischen Oberhaus, dabei steuerte er vier Tore und zwei Vorlagen bei.

In der vergangenen Spielzeit sah die Statistik ähnlich aus: 31 Ligue-1-Spiele, zwei Tore und eine Vorlage standen zu Buche.

Mbuku war mit Frankreich bei Olympia

Mbuku läuft bereits seit der Jugend für Stade Reims auf. Den Durchbruch bei den Profis schaffte er bereits in der Saison 2019/2020. Seitdem war der U-Nationalspieler Frankreichs immer eine feste Größe bei den Rot-Weißen.

Mbuku kann in der Offensive nahezu alle Positionen bekleiden. Der 20-Jährige kam schon als linker und rechter Angreifer sowie im offensiven Mittelfeld zum Einsatz. Auch als Mittelstürmer agierte er schon.

2021 nahm Mbuku mit der französischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen teil. Zwei Mal kam er in Tokio zum Einsatz, einmal sogar von Beginn an. Einen Scorerpunkt konnte er aber nicht erzielen.